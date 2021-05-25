香港近年正值多事之秋，再加上疫情持續，不少港人面對沉重壓力幾乎透不過氣。《100毛》「腦細」林日曦有見及此，即將跟白只及楊偉倫再度合作，演出全新勵志舞台劇《大MK日》，希望帶正能量及歡笑給入場的香港人。不過白只自爆不懂潮文引發不少笑料，而林日曦笑言一度想邀請近日人氣爆燈的郭嘉駿（193）演出，可惜最後只能找「沐浴巨星」東方昇助一臂之力。

林日曦、白只、楊偉倫（阿卵）這次化身MK仔為舞台劇《大MK日》粉墨登場，日前眾人在荃灣為舞台劇綵排兼接受《蘋果》訪問，而身兼老闆、編劇與主演的林日曦多月來盡心盡力，他坦言不想辜負觀眾：「因為社會唔開心，生活唔開心，觀眾入得場睇，都追求有嘢帶走。笑係先決，入到嚟就有開心忘憂嘅一晚，係最重要，至於收到嘅訊息就係bonus。」

東方昇嘆未夠紅

除了他們三人演出外，還有林日曦公司旗下的東方昇參與，他笑言本來首選是找當紅的郭嘉駿（193）：「其實票房都擔心㗎，因為上次都有宣萱同林雪孭飛，今次得我哋三個，真係要搵一個人孭飛，呢期最紅係邊個？梗係193，但我冇佢電話，咁最簡單搵邊個？咪係東方昇，但都唔簡單㗎，好彩我用誠意打動咗佢。」東方昇笑言被指「執二攤」，他更自嘲說：「今次本身冇我份，未夠紅我明白㗎，於是沖個涼令自己紅少少，咁就join埋佢哋嘞。」

不過白只自認望着東方昇便忍不住笑，笑言被他連累，他又坦言：「我絕對唔係一個MK仔，我係一個新界仔嚟，對網上文化好慢。初頭我唔知原來一啲台詞係唔可以删，我仲用我嘅方法化咗佢，跟住導演會同我講一定要講嗰句觀眾先會識得笑，原來好多句都係好出名嘅說話嚟，對白絕對係抵死啜核。」

血與淚比賽故事

而《大MK日》的故事講述林日曦與白只、阿卵三個MK仔20年前於旺角一個兜踎商場「蒲」，遇到一個高人，於是決心參加歌唱比賽，當中有血有淚又勵志，亦不少得遇到挫折，林日曦透露：「遇到嘅挫折就係東方昇，佢係收購商場嘅財團嘅保安主任，佢用佢嘅肌肉夾實我哋、打壓我哋，最終我哋衝破重重障礙，結果係點呢？買飛啦！」林日曦又坦言：「畢竟我哋30幾40歲嘅麻甩佬，重聚後講返20年前事，演返14歲嘅中二小朋友，梗係好困難！不過好啲嘅係我哋可以戴假髮、誇張少少嘅服飾幫我哋，觀眾接受能力高好多，加上夾硬催眠自己，死就死啦！點都要試吓！」