40歲日本歌手星野源憑大熱劇《逃跑雖可恥但有用》登上事業高峯，上星期二宣佈迎娶拍檔新垣結衣為妻，更加達到人生最高成就。

星野源在《逃恥》中演I.T.毒男，不過現實的他冧女有一手，除把結衣私有化，歷代女友不乏歌姬及索女，被香港網民嘲他「偽毒」。星期一晚上，星野源抵達日本放送為主持的電台節目開咪，是他在婚訊曝光後首度公開現身，吸引大批傳媒到場採訪，獲在場半百記者祝福，星野源即顯得有點尷尬：「嘩...不好意思，感謝大家，未見過這種場面。」星野源與結衣BB因近期太忙而未有時間註冊，二人尚未同居，亦未定婚宴安排，要待安頓好後才再作安排。當被問到求婚過程時，他稱：「都算簡單，只是請她跟我結婚。」星野源自言在過去一星期，收到很多祝福，使他感到相當幸福。

星野源的歌唱事業有目共睹，由2015年至今每年都有份上《紅白歌唱大賽》演出，2018年更成為日本史上第五位站上五大巨蛋的個人男歌手。2016年，星野源與新垣結衣拍完《逃恥》後事業再下一城。感情方面，星野源2011年曾被拍到跟情歌天后aiko親密拍拖，雖他們對戀情沒回應，但外界已認定他們為戀人，不過數年後分手。2013年星野源拍電影傳出與女星夏帆擦出愛火，接着還曾與石橋杏奈及名主播有働由美子傳緋聞，但都只屬霧水情緣。2015年他演出電影《一代電影粉皮》，被爆暗交比他小13歲的二階堂富美，但兩人拒絕認愛，只稱對方為「要好的朋友」。

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