林日曦（腦細）、白只、楊偉倫（阿卵）這個舞台劇組合並不算新鮮，他們於2019年主演過舞台劇《大辭職日》，當時還有宣萱孭飛。最近3人再度合作，他們化身MK仔，為全新舞台劇《大MK日》粉墨登場。一個講述MK仔發奮參加歌唱比賽的勵志喜鬧劇，既有友情、勵志、挫折跟血與淚，希望為現時沉重的香港人帶來歡樂的一刻。身兼老闆、編劇與主演的腦細多月來盡心盡力，不想辜負觀眾，他保證說：「因為社會唔開心，生活唔開心，觀眾入得場睇，都追求有嘢帶走，笑係先決，入到嚟就有開心忘憂嘅一晚，係最重要，至於收到嘅訊息就係bonus。」

他們日前在荃灣為舞台劇綵排，今次演出還有腦細旗下的毛記主播東方昇（王嘉偉），腦細笑言本來首選是找當紅的193（郭嘉駿），不過因沒有對方電話，東方昇變相「執二攤」，腦細笑說：「其實票房都擔心㗎，因為上次都有宣萱同林雪孭飛，今次得我哋3個，於是乎冇辦法真係要搵一個人孭飛，呢期最紅係邊個？梗係193，但我冇佢電話，咁最簡單搵邊個？咪係東方昇，但都唔簡單㗎，好彩我用誠意打動咗佢，咁就冇咁擔心。」

東方昇沖個涼令自己紅啲

東方昇笑指腦細講假話，他更自嘲說：「其實上次《大辭職日》我喺台下做觀眾，都已經好想參演，今次本身冇我份，未夠紅我明白㗎，於是沖個涼令自己紅少少，咁就join埋佢哋嘞。」東方昇劇中飾演一個大隻佬反派，是執法機構的保安員，打壓商場內的MK仔。他又指能夠跟久仰的組合朱凌凌成員白只和阿卵合作，令他享受其中。

腦細、白只與阿卵飾演的MK仔，要重返14歲就讀中二那時候的反叛模樣，新界仔白只自爆不懂潮文引發笑料，他說：「演MK仔唔難，難就難在對手同觀眾會覺得好難受，我哋3個其實已經進入狀態，冇自我感到肉酸嗰種感覺，要我哋演中學時代撩是鬥飛。我絕對唔係一個MK仔，我係一個新界仔嚟，對網上文化好慢，初頭我唔知原來一啲台詞係唔可以刪，我仲用我嘅方法化咗佢，跟住導演會同我講一定要講嗰句觀眾先會識得笑，原來好多句都係好出名嘅說話嚟，對白絕對係抵死啜核。」

MK仔 VS 新界仔

不過白只直指被東方昇連累︰「其實佢有少少連累咗我哋，我哋望住佢就喺度笑，但我哋唔可以笑㗎嘛，真係需要處理好呢個問題。」阿卵則謂：「好抵死㗎！除咗網上流傳嘅潮文，劇本真係好多嘢好笑。大家越嚟越有默契嘅時候，係會留意到隔鄰嗰個人陰濕笑，我哋係需要好畀心機忍笑。」白只又不時歌頌腦細的劇本好笑又熱血，在旁的腦細笑指他們鏡頭前不夠真誠，白只卻感性說：「我第一次睇到劇本嗰陣，嗰個完成度已經有90分，嗰個好笑同溫暖程度，而家呢代觀眾，喺而家算係疫情中後期入返嚟睇，係會有笑同溫暖感覺。經過3個月嘅進化，啱啱又收到一個新嘅稿，雖然台詞又要再背過，辛苦少少，但係溫暖感會再大啲，改動係好。」

訪問當日門票未開賣，腦細對票房感到擔心，他說：「係擔心嘅，都有定心理準備（因疫情影響），其實票務同行政上做嘅準備、工作量多好多，監製黃智龍都好辛苦。其實票房就等於製作費，一啲規模細小小嘅劇場仲困難，有時連七成半入座都冇，翻本都有困難，疫情係千年難得一見，大家都要支持更多細嘅劇場，係好辛苦！大家入嚟開心一晚，係會有得着。」

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