現年39歲的韓國女星宋慧喬,前年跟《太陽的後裔》的宋仲基離婚後寄情工作,密密拍廣告及為雜誌影靚相,閒時就於IG晒品牌宣傳照,至近日才決定回歸公仔箱,孖張基龍主演SBS新劇《現在分手中》。不過原來喬妹沒有拍劇的時間亦一樣吸金力強,近日就有報道指喬妹一個IG post的媒體影響力價值(Media Impact Value)就值約373萬港元。

失婚後刪生活照

喬妹近年的IG主要用來公開代言照、雜誌相等,自離婚後於IG刪婚照及以往跟宋仲基的合照,之後她甚少再於IG上載生活照,不過閒就有更新IG的限時動態,原來是因為喬妹的IG版面「非常珍貴」。喬妹今年年初起擔任奢侈品牌的代言人,今年2月她就於IG公開一張以全白造型示人的代言照,簡約地用英文留言:「Can’t wait to see the show !!(急不及待要看演出)」另外標籤了「#FendiAmbassador」及「#FendiFW21」,同時tag了品牌、品牌總監及攝影師,精簡地宣傳品牌的時裝騷。

韓國名人影響力勁

根據美國時尚雜誌《Women’s Wear Daily》報道,時尚界最近非常關注媒體影響力價值(Media Impact Value),報道指出喬妹2月時於IG上傳的品牌發文,其價值高達47.79萬美元(約372.7萬港元)。

報道又指,亞洲明星的影響力越來越大,亞裔藝人的媒體影響力價值就佔了29%,而當中韓國名人就佔了41%,報道更特別提到喬妹,加上該代言照的發文有超過56萬個讚好,力證喬妹於韓國及海外的人氣及影響力。

