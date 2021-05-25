香港人近兩年充斥着的失落感和無力感，無處宣洩，觀眾厭倦了TVB一台獨大，ViuTV的崛起，正好填補了心靈上的缺口。

以真人騷掛帥的ViuTV，開台5年，過往主力靠外購劇充塞時間表，雖然自家製的實況節目偶有佳作，但仍未能動搖友台TVB的根柢。直至3年前，ViuTV製作《全民造星》，繼而MIRROR和ERROR成軍，前者主打偶像市場，拍青春劇唱流行歌，久違了的追港星熱潮又再冒起，樂壇注入新能量，同時亦帶動市場上不少機遇。至於另一隊「錯仔」，靠「黐鬼線」綜藝節目突圍，就以剛播完的《ERROR自肥企画》作例子，《自肥》每一集內容，都能成功為網民製造茶餘飯後話題，當中有爆笑、癲喪，亦有熱血和感動位。節目的成功，並非空口講白話，簡單地看看三個風向標：傳媒報道的數量、Google熱搜榜和連登的熱門post，比起「out到唔out」的大台管理層以及樣板式節目，你會發現ViuTV的確是一股耀眼新勢力。

隨着互聯網日趨成熟，電視節目的影響力雖然不能同日而語，可是，市場上始終有一班固定電視迷，只要電視節目用心製作，自然引起觀眾的興趣，繼而在社交平台公諸同好，漸漸形成「風向帶」。廣告客戶作為消費者，當然會Mon Po留意市場動向，MIRROR和ERROR彈起，亦自然成為客戶的新寵，在廣告市場上分一杯羹，如MIRROR人氣王姜濤，今年短短5個月，已接了近40個廣告，難怪他早前透露正物色樓盤準備做業主。

台慶食炸雞罰款15萬

ViuTV和旗下藝人食正這個黃金期，收割大量年輕觀眾，相反，因社運成抵制目標之一的TVB，流失大量廣告客戶。在2018年，ViuTV和TVB的廣告收入比例差距仍達1：15.8 ，但TVB之後的廣告收入大幅減少，至去年兩間公司的比例差距已收窄至1：3.25。

隨着MIRROR、ERROR崛起，ViuTV的廣告價單有望進一步向上「調整」；相反，TVB為了增加收入，今年的廣告價單顯示按年不變外，同時在節目和劇集中更不惜投入大量植入式廣告，但出手之低可用「驚心動魄」去形容。最經典莫過於在2015年，TVB在台慶夜，以植入式廣告硬銷肯德基（KFC）家鄉雞，安排盛裝藝人在頒獎典禮中途，在鏡頭前徒手食炸雞，最終被通訊局裁定違反電視節目守則，罰款15萬元。

通訊局在2018年放寬對電視節目中間接宣傳的規管，TVB的植入式廣告更加有恃無恐，往往令人反感兼O嘴。就如《東張西望》其中一集，主持在化妝間訪問楊明，問女友莊思明會否經常煲湯給他飲，楊明隨即燉湯店老闆上身說：「講到湯水我仲勁過佢，因為我開燉湯店！」之後連消帶打在行李篋拎出一罐其燉湯店推出的陳年冰糖燉檸檬，《東張》攝製隊還「跟隨」他出外景，拍攝楊明主動沖燉檸檬給其他演員喝；而且有網民指，當節目到廣告時間時，這件產品馬上在big big shop出現，絕對是一條龍「貼心」服務。至於緊接着的《愛‧回家》同樣是植入式廣告的「溫床」，無論是熊樹根家中茶几上的蛋卷，以至新威龍廣場的藥妝店和辦公室的按摩椅，幾乎每分每秒都充斥着大量植入式廣告，實行大堆頭式疲勞轟炸觀眾。

將產品完美融入節目

無可否認，廣告是電視台的主要收入來源，沒有廣告，縱有絕世好橋、驚世神劇，始終no money no talk，不過植入式廣告亦有高、低手之分，相比起大台一成不變老掉牙的製作手法，ViuTV近日便示範了多個上乘之作。就如《ERROR自肥企画》其中一集播出《遊．詐．詭》環節，只見肥仔梁業企在矮梯度玩《燒眼遊戲》，當他烏低身望水池時，「不祥物」ViuTV Buddy從後用手指篤肥仔pat pat，令肥仔直插落水，事後他用代言的沐浴液沖身。又如阿Dee朝鏡頭使出招式「鳳凰不死鳥」，怎料直奔入一個兩米深的泥坑中，阿Dee哭喪着臉直呼：「又呃我信任！」此時一堆薯片竟然出現在土坑的防撞物料中，完全打破觀眾對廣告產品的既定印象，網民大讚兼受落，就連193（郭嘉駿）亦問：「咁樣植入式都得？」另一集阿Dee贏了比賽，結果一噸藍妹啤酒獎品全送到他家中，阿Dee勁無奈，觀眾卻笑爆嘴。ViuTV能夠將植入式廣告化成遊戲內容一部份，令觀眾睇得開心之餘，亦完美示範了神級的植入式廣告。

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