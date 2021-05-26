韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，雖然已於月初圓滿結束，不過劇集的人氣未退，目前仍於香港Netflix榜中排第4位。日前宋仲基跟導演金熙元及編劇朴才範受訪，分享幕後花絮時，宋仲基就透露劇中的吻戲由拍檔全汝彬一手包辦，另外編劇亦透露劇本創作的靈感來自周星馳的電影《功夫》。

流鼻涕黑歷史

宋仲基於劇中有一幕是母親被殺後，他在遺體前哭得泣不成聲，男神見到該片段時就問導演：「我那時候是不是流鼻涕了？」導演就回：「都用CG去掉了。」非常貼心地讓男神不用留下黑歷史。宋仲基亦提到跟全汝彬的吻戲：「這真的是全汝彬一手包辦的戲，還有攝影師、燈光師。我和汝彬排戲時就感受到，今次呈現出來的效果會比劇本更強烈。」宋仲基又認為：「《Vincenzo》的感情戲感覺上由女主角主導，我覺得很好、很新鮮。」

參考豬籠城寨

提到劇中的錦加大廈，當中的居民個個都臥虎藏龍，編劇朴才範就坦言：「角色的組成是從《功夫》的『豬籠城寨』獲得靈感，大家都先隱藏實力，等到各自覺醒後才發揮實力。錦加大廈則是每個居民都有自己的象徵，擁有強悍的力量。」至於角色的設定，他笑說：「要視那日的狀態而定，走在路上遇到洗衣店老闆，就創造出洗衣店大叔。」

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