ViuTV真人騷《全民造星》成功捧出了MIRROR及ERROR兩隊人氣男團，當中MIRROR的人氣王姜濤除了是一眾姜糖的男神外，出道短短2年的他亦深得廣告商喜愛，單在2021年短短5個月已接了近40個廣告，成為ViuTV的賺錢王。

包攬任何層面

還記得姜濤在剛過去的22歲生日，一班姜糖豪花50萬元為他在銅鑼灣自製「姜濤灣」，更有姜糖曾送一塊新西蘭地皮給偶像。姜糖消費力驚人，亦造就姜濤成為廣告商新寵兒，他曾接拍的廣告數唔完之餘且不乏國際大品牌，麥當勞、DYSON、Chanel、滙豐、卡地亞、YSL BEAUTY、高露潔、M·A·C、KENZO、Salomon等超過30個品牌，範圍包括香水、波鞋、護膚品、保險、手袋、啤酒、投資、雪糕、外賣、紙巾、快餐，甚至連預防HPV都有，深入生活每一個細節。而當中麥當勞更為他打造「姜B餐」，LONGCHAMP亦推出與姜濤合作的限量別注版手袋，可見姜濤在消費市場的影響力。

193成風頭躉

要數ViuTV賺錢王，當然不能不提ERROR中的郭嘉駿（193），因寸爆TVB「收視點得嗰幾百部電視機」直線抽擊曾志偉，「講真話」的形象深得網民喜愛而人氣急升，IG followers更由追貼姜濤到現時領先對方超過6萬。有人氣當然就有廣告，193近月就接拍了滙豐、Galaxy、Lipton、Cosme NO.1、GUERLAIN、AHC、卡樂B及SanDisk等廣告，風頭一時無兩。由於早前193表示想做米線代言人，搞到一眾網民發起「#我要193代言譚仔三哥」行動，到該米線的facebook專頁中瘋狂洗版，而專頁見狀亦馬上透露正聯絡花姐，但可惜最後因檔期問題未能成事，不過193講一句就有fans助攻，相信「三哥」日後要成為米線代言人都不是問題。

另外，MIRROR貴為現時最有人氣男團，當然不只得姜濤受廣告客戶愛戴，其他成員如被譽為「教主」的盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及江𤒹生（Anson Kong、AK），亦有超過10個廣告。被fans譽為「教主」的Anson Lo，早前就跟欣宜及杜琪峯拍攝銀行廣告，除此之外，他亦有Dior、英國保誠、雀巢、卡地亞、ORIGINS、植村秀、SHISEIDO、Dyson、Charlotte Tilbury及Citi Plus等超過10個廣告，成為MIRROR中另一名最賺錢的成員。至於阮小儀極冧的Edan及曾在韓國做過半年練習生的AK，亦是隊中最多廣告的兩名成員，除了一起為明治代言乳酪產品外，Edan亦有為ARMANI、ettusais、TUDOR、IPSA、豐澤、絲漣床褥及九巴等拍廣告；而AK的代言品牌則有日立、SHISEIDO MEN、滴露、雀巢、Bioré、SanDisk及SWISS REJU等，非常多元化。

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