林嘉欣一向崇尚自然、環保及簡單生活，去年為陪女兒上堂而開始玩陶泥拉胚，竟一發不可收拾，日日瘋狂拉，今個月更接了第一單張訂單，為Kiehl’s 170周年慈善紀念，製作70件陶泥盛器義賣，為EcoDrive Hong Kong籌20萬善款，推動減少一次性塑膠產品。

送出陶器 學斷捨離

「我平時係拉一件，鍾意點拉好自由，今次好唔同，點樣令到70件都差不多上下，呢樣又係迫逼到我技術上要再行多一步。由舊年二月到𠵱家，我拉咗三千幾件陶器，但我全部都係義賣或者送，啲錢拎去幫助基層。學陶泥嘅過程，對我嚟講都係一件學習，學習點樣去放下、點樣減法。」雖然成品以千計，但嘉欣堅持只是起步階段，至少要十年後才開展覽，最近更跟老師學手掐陶泥，樂在其中，「你做咗幾十年人，有一樣新嘅嘢，你可以重新做學生，我覺得好好呀，原來我好享受做學生，希望我一直一直做學生，即使我失敗，我都樂於失敗。」她深信一個人不老的關鍵，就是開放自己的思維，拎走所有的固定、前設，去接受新事物。

分不清 MIRROR 12子

一個人要兼顧多個範疇，時間管理非常重要。林嘉欣周一至五，早上送兩個女兒上學後，下午練陶泥，夜晚和家人吃飯，周六就一家人落田耕作。當然，少不了和導演老公袁劍偉的拍拖時間，例如：一齊去看MIRROR演唱會。「我最初係12 個都唔識分，實在好多，香港好耐冇出現一陣咁fresh嘅新air，好好，充滿活力。因為我哋係睇第一場，佢地嘅energy好高，好肯畀嘢(釋放能量)，台下就可以收。12個人，各有各好，各有各力量，大人細路男男女女通吃，記得有首歌 Kissy Kissy，跟住係12個輪流回頭，輪流俾kissy，嘩！咁仲唔殺死人，好彩我結咗婚啫，好安全！」

自認缺點多 死穴在此

林嘉欣自認不是完美女人，缺點多多，間中也會很任性，「去到啲女嘅功課，我就唔得，尤其係因為疫情。返唔到學，成日都要跟功課，又要scan 乜scan物、 print漏嘢，我發覺係好𤷪憎，我真係冇辨法，一，反面啦，二，我變咗一個好克人憎嘅媽咪呀，係我自己唔鍾意我自己嘅媽咪，你話幾大件事！跟住我好任性，同先生講，唔好意思，我可唔可以交晒畀你，佢真係好好，唔係就家變㗎喇。」

人像模特兒初體驗

林嘉欣愛藝術，出任法國五月節大使多年，早前因陶室朋友介紹，她無意中又去了做人像模特兒，坐定定由老人家用水彩、粉彩、素描繪她。「原來好難㗎，你要坐定定兩個鐘！我都有少少緊張，雖然我成日被人拍，頭十分鐘、十五分鐘有少少怕羞，真係feel到自己有面紅，因為現場好靜，你只係聽到嘅筆在紙上面嘅聲，沙沙沙沙咁，咁原來兩個鐘唔郁得，每一次都係一個深呼吸，都好舒服，由五點到七點望住外面個窗，個magic hour望住個太陽落山，又係一個好美麗嘅體驗。」大明星駕到，學員肯定興奮向她集郵？林嘉欣大笑，「冇呀，啲老人家唔識我，因為我冇拍電視劇呀，唔入屋呀！」

採訪: 林妃

服裝: Loewe, Sacai

場地: 藝穗會

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