曾夥拍周潤發合演《龍珠》真人版電影《龍珠:全新進化》(Dragonball Evolution)的34歲美國女星艾美羅森(Emmy Rossum),與《黑客軍團》(Mr. Robot)導演老公Sam Esmail結婚四年,前日秘密誕下女嬰,並於昨日透過IG公佈喜訊。

艾美羅森於2013年拍電影《Comet》與Sam Esmail邂逅,兩人於2015年訂婚,並於2017年5月低調舉行婚禮。艾美昨日突然在IG貼上黑白大肚相和B女的腳印,並留言:「在一個陽光普照的星期一早上,8時13分,我們迎接女兒來到這個世界。」艾美還企高站在窗邊拍照,認真牙煙。艾美羅森於2009年曾與周潤發合演《龍珠:全新進化》,在片中飾演莊子,她亦曾拍過《明日之後》(The Day After Tomorrow)和《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)電影版。

