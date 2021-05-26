黃秋生早前飛到台灣拍實境節目《開著餐車交朋友2》，但受到當地疫情影響，劇組決定暫停拍攝。原定6月初返港，為8月在香港演藝學院公演的舞台劇作準備的秋生，因應香港提升在台返港人士的隔離期至21日，因此前晚提前返港，並於昨日在社交網貼出在香港入住隔離酒店的風景相，怎料惹來一班人留言嘲諷。

秋生昨晚於社交網出文回應，他引用部份留言「你離開？是在這裡撈不起啦，要逃走啦」、「你回來呀？是在外邊沒得撈啦，要回來啦」等，秋生指那些搞抹黑的白痴不用再花心思，他指自己在台灣住酒店，根本不用外出，非常安全，反而回港又要到醫院檢測、坐飛機及接受21日隔離，相比下危險得多及麻煩得很。

他直指跟那些搞抹黑的人所說甚麼台灣危險，所以要回港的話完全無關，秋生強調因台灣拍攝工作暫停，而返港隔離提升至21日，完成後只剩一個多月為8月的舞台劇排練，他寫上「白痴英雄們，若是你，會怎辦？大概怕得要死不敢出門連責任都放棄吧？台灣的防疫工作做得很好，而且市民真的非常守規，我相信疫情很快便可受控」。

秋生亦讚今次返港感覺香港防疫工作比之前有所進步，最後他霸氣寫上「乞兒總有乞兒的邏輯，不然他們内心難過難以生存。」秋生回應留言嘲諷他的人，他續後再補充多句「對不起，行乞討飯的也應被尊重，但實在想不出形容詞。」秋生昨日以短訊回覆《蘋果》：「《餐車2》暫停拍攝，大概8月再過台灣。」

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