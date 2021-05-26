MIRROR成功崛起成為香港天團，12子裏除人氣王姜濤爆紅外，其他成員都各擁大批鏡粉，現年24歲的呂爵安（Edan）更是港大工商管理學學士（BBA），連小儀都由「爵屎」自封做「正印」，森美更叫他做「女婿安」，大爆女兒迷上靚仔又有才華的Edan。然而，一直形象乖乖仔的Edan，被疑是前女友Stephanie在網上爆出軌，甚至有網民指控Edan撩女開房。

疑是Edan大學舊愛的Stephanie，最近在社交網晒訂婚相，有人留言指Edan會戥她開心，並tag了Edan的IG賬戶，點知觸動了Stephanie的神經，留言爆大鑊：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受。」有網民翻出她和Edan的分手post，Stephanie在合照上留言：「有啲老土，多謝呂生陪咗我成個大學生涯避免我俾人呃，不過我哋冇辦法再用男女朋友身份陪住大家了，細個以為咩唔夾呀timeing呀全部都係移情別戀嘅藉口，但理智與感情角力咗好一段時間，我都agger朋友會係我哋目前最合適嘅關係。分咗手可以衷心支持你加油追夢了，如果雜誌見到你掛住媾女會嬲咗你爆大鑊。」似乎是暗示Edan移情別戀，兩人才分手收場。

有網民則翻出Edan曾在限時動態貼合照，寫下分手宣言：「感激三年來的陪伴，接下來便用朋友的身份繼續陪伴大家吧。」事件在網上火速發酵，連登仔出多個post剝花生，有人則公開疑是Edan在IG撩SP的對話cap圖：「想磨下」、「想一啖食咗你」，內容露骨。另又有聲稱是Edan的大學同學爆料：「成間hall其實都知Edan出軌，但之前大家都唔爆佢出嚟，保護下佢聲譽，但而家見到咁多護主犬鬧個女仔真係有啲嬲，佢的確係對屋企人同朋友好，但係作為一個男朋友真係渣到一個點，有sp係真（一村hall的），仲要係拍緊拖嘅時候都要搵，出軌都係真，係參加港大某programme嗰陣出軌。」

一夜之間，好多「知情人」紛紛出現，有指Stephanie跟Edan分手後，不堪打擊患上情緒病，直至認識了現在的未婚夫才走出陰霾。網民分為兩派，一派質疑撩女sp的「Edan」真偽：「1月尾個account會冇藍剔認證？純粹懷疑真偽，希望print screen 提供更多證據證實。」利申 同hall人」亦有人質疑Stephanie：「老實講，有冇證據，同Edan嘅對話又好，出軌嘅對話都好，淨講真係好難信，有咩理由post完個和平分手story 咁耐到而家先爆出軌。」

《蘋果》聯絡Edan求證，但沒有回覆，而鏡粉則在他的IG留言鼓勵：「流言蜚語係點都陪你」、「無論點都會支持你」、「相信你」，不過，亦有網民留言罵他「狗公」。

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