英國女歌手Rita Ora上星期爆出搭上《雷神奇俠4》（Thor：Love and Thunder）導演泰格韋替替（Taika Waititi），但最近二人被爆竟然與在《雷神》系列中飾演「女武神」的泰莎湯遜（Tessa Thompson）展開三人約會，更公開在露台上車輪轉互咀。

泰莎曾自揭雙性戀

荷李活男星基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）、女星泰莎主演，泰格執導的《雷神奇俠4》正於澳洲悉尼拍攝，基斯昨日在社交網分享帶着兒子到片場的近照，而Rita Ora亦已飛抵當地陪導演男友，據指Rita Ora獲導演安排客串一角。惟周日就有傳媒影到，泰格、Rita Ora與泰莎在導演住所的露台上飲酒聊天，三人傾到興起時，Rita Ora主動親吻泰莎，又與男友泰格咀嘴。

其後，傳媒又影到泰格咀泰莎，三人關係糾纏不清。其實，英國女歌手Rita Ora與法籍希臘裔導演舊愛Romain Gavras雖在去年10月傳出訂婚，但因疫情而令感情轉淡，最終忍痛分手，今個月中，Rita與泰格被影到拍拖外出，其後二人大方承認戀情。而泰莎就曾於2018年公開出櫃，自稱是雙性戀者，當時她表示：「男性跟女性一樣都能夠吸引我。」

《永恆族》趙婷冇影

除《雷神奇俠4》外，由奧斯卡金像導演趙婷執導的全新超級英雄電影《永恆族》（Eternals）亦備受注目，雖然電影再度改期於11月全球上映，不過官方前日公開首條預告片及海報。而電影預告片中，講述由巨星安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）帶領的永恆族，在地球上秘密生活了七千年，因一次意外令他們被迫出動而令行蹤曝光，遂團結起來對抗人類最古老敵人「異變族」。然而，該片或受到「辱華導演」趙婷影響，預告內除了沒有趙婷身影外，內地主流傳媒更避提趙婷，令眾Marvel迷又一次擔心《永恆族》隨時被內地封殺。