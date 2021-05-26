保育、環保、可持續發展是時尚圈近年最關心的議題，Miu Miu繼去年首度推出「Upcycled by MIU MIU」的可持續發展企劃，回收復古服飾升級再造禮服系列，今年「Upcycled by MIU MIU」帶來第二波搞作，攜手Levi’s以Miu Miu style 為二手牛仔服裝賦予新生命。

Miu Miu日前展出了這次的合作系列，此次企劃的焦點是將Levi’s 80至90年代生產的Made in USA古董501男士牛仔褲和Trucker牛仔外套，注入品牌的經典元素作詮釋，包括水晶、珍珠、花卉與人造鑽石刺繡等，例如飾上白色蕾絲衣領裝飾與閃亮水晶的牛仔外套，設計靈感來自2016秋冬系列；另一款花圖案皮革貼飾的牛仔褲，設計靈感則來自2011春夏系列。

如果想入手環保的鞋款，則可以考慮alice + olivia與意大利環保鞋履品牌ACBC攜手合作的全新別注系列。ACBC致力於可持續發展，是達至最高社會及環境表現標準的B級認證的企業。

這次推出的運動鞋系列分別有THEA與TERRA兩款型號，採用極簡和俐落的設計風格，THEA比較休閒，適合日常穿搭，備有最百搭易襯的全白、紅與白、紅與粉紅的配搭；至於TERRA就以黑白配色呼應了alice + olivia的標誌性圖案設計，每個鞋款都飾有標誌性Stace Face圖案，更添時尚。值得一提，運動鞋的部分原材料來自再生粟米碎，以確保對環境構成最小影響。

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