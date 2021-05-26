資深傳媒人盧覓雪噚日與寂寂無聞「玻璃朱」朱庭萱上港台《視點31》舌戰，討論「娛樂為甚麼？」就兩大電視台近來鬥綜藝和鬥娛樂作出辯論。雖然昨晚節目只播出首7分鐘內容，已散出一陣火藥味，觀眾表示段片太短，感覺到喉唔到肺，不過雪雪一向能言善辯，玻璃朱明顯處於下峰，雖然整體玻璃朱發言較多，不過話鋒被盧覓雪帶着走，無論口才及邏輯上盧覓雪都能完美KO對方。雪雪事後坦言仲有20幾分鐘，要等批咗先至會有得出街。

盧覓雪今早在商台節目《在晴朗的一天出發》，被問點睇港人咁期待呢場「激戰」，盧覓雪認為跟整個社會氣氛有關：「一直有啲嘢繃緊，一直有啲情緒未處理，累積喺度，大家都希望搵個出路去爆，將某啲主觀願望嘉許喺唔同人嘅身上，呢啲情緒，我又好理解。」

隨時有機會唔播

講到節目定為噚日下午3時半直播，怎料前晚港台忽然轉軚，改為噚晚8時電視轉播冇刪剪版頭7分鐘而已，足本版就等過兩日先上載fb，被質疑要先經審批才可播放。盧覓雪在節目透露，佢係星期一晚出宣傳後才被通知取消直播，當刻盧覓雪一度想唔做嘉賓，「我話『吓』，我係因為live先有興趣做，錄播有咩好睇，老老實實而家都唔興啦，佢都有佢嘅難處，諗諗吓又係噃，喺呢個時候我哋更加要支持同業，我就決定繼續去，會畀心機做好佢」。

雪雪又指：「噚日李百全成村人去立法會解畫，好明顯係噚日冇人睇住呢件事，拿唔到主意、播唔到出街，免得有後患。我覺得佢今日會睇，噚日已經錄咗，如果佢睇完，呢個送檢過程佢覺得OK就可以一刀不剪，一字不cut就播出嚟，亦有機會佢會唔播，覺得唔可以出街。」

遷就玻璃朱晒樣

盧覓雪事前有問港台係咪戴口罩出鏡，電視台叫佢戴口罩，點知到場又再問雪雪介唔介意唔戴口罩錄影，盧覓雪解釋：「唔係我！你搞清楚，個尷尬係原來玻璃朱要求可唔可以唔戴罩做，因為啲人『成日話我Ｐ圖，其實我冇Ｐ圖都係咁嘅樣』，於是乎佢要求，主持人又話OK。」

咁玻璃朱事前又真係喺FB打鑼打鼓，講明自己上鏡「打真軍」，玻璃朱再次在facebook晒一張獨照，並留言為自己外貌抱不平，「成日講到P圖好似好大罪咁，但自己又有冇用美圖Apps呢，其實只係化妝效果唧！無濾鏡冇美圖打真軍！唔戴口罩自己睇啦」，許多網民取笑佢發出「打真軍言論」明顯此post照片也是P圖，紛紛留言「佢呢張都P到磡磡聲」、「呢張又係P咗」、「P圖唔係罪喎，但唔好P到成個假人咁囉」、「大佬你喬裝仲咁大聲講」。

當節目播出後，觀眾見玻璃朱出鏡濃妝厚粉，有網民形容「佢個妝厚過我屋企幅牆」，玻璃朱雖然對自己樣貌有自信，卻受不住外界批評，只好強調自己是「賣內涵」。玻璃朱自認有頸紋，又指「條頸紋十幾歲就有，有白髮……因為我已經係一個就快47歲嘅女人。但So what ?每個人都會變老，都會醜樣，包括你同我。我從來都唔係賣外表，一向賣內涵。老又如何？不如睇吓你哋自己到47歲時仲有冇呢啲樣同身材先批評別人啦」。

疑避「朱」則吉

此外，噚日問到黃宗澤會否為拍拖5個月嘅舊愛玻璃朱打氣，Bosco煞有介事：「嘩！呢啲唔提啦！冇咩聯絡喇。」而玻璃朱早年一直稱是軟硬超級fans，林海峰幾年前都有請佢現身商台節目，不過今日開咪，林海峰對此人仍隻字不提，更只說可叫玻璃朱與盧覓雪在《在晴朗的一天出發》再次辯論，林海峰說：「嚟呢邊好呀，我哋一定係live，我哋都唔會剪，因為我哋都冇嘢噃，亦都冇人手，嚟呢度可能安全啲。」唔通黃宗澤同林海峰都覺得避「朱」則吉！？

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