繼節目《口罩小姐》後，ViuTV再玩另類選美真人騷，將於下月播出選美節目《造美人》，官方日前在官方fb將16名參賽者最醜樣貌及外形完全展示人前，並表示佳麗會透過節目再慢慢改造成真美人。近日多名參賽者被網民起底，幾名佳麗的私相簿更因此曝光。

拍過電影經驗豐富

眾參賽者當中，最具話題性是12號參賽者羅卿娗，她被網民翻出曾用「羅燕霏」名字參加2019年亞洲小姐，雖然最終沒有得獎，但她參賽時的照片已經與《造美人》官方公開的相片有很大的不同，她又被爆曾演出舞台劇《戀上十二星座》及拍攝網絡電影《復仇者之囡囡》等。而且她的社交網中不乏性感照，也有不少她做模特兒的靚相，獲不少網民留言大讚是大熱人馬，但她報稱無論樣貌身材都屬全天然，未曾接受任何整形。

另外，有人就翻出15號佳麗、現年27歲的KOL楊芷羚常於社交網派福利騷身材，她在參賽資料中直認曾接受肉毒桿菌改造下巴及面形，身材算是突出的她卻表示最不滿意自己身材，需要接受減肥療程。

嚴楚翹獲封集郵王

13號參賽者嚴楚翹原來是無綫藝員出身，曾拍攝《愛．回家之開心速遞》、《伙記辦大事》等多部劇集，在其Ig可見她喜愛集郵，曾與萬綺雯、周嘉洛及吳偉豪等合照。嚴楚翹表示未曾接受過整容，但坦言想試豐胸療程及隆鼻。不過，網民大多笑她是「集郵王」。

此外，在眾參賽者中，11號的周卓盈年紀最細得19歲，她除經營網上頻道，亦是體育舞蹈的港隊成員。她在社交網不吝嗇分享健康性感照，對於周卓盈最近在Ig分享兩張與外籍男的宣傳照，被問到是否男友關係，她就一口否認。周卓盈在參賽資料上透露，曾嘗試脫癦但失敗，現在面上仍有不少明顯的癦痣。