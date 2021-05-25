每次重看《家有囍事》，最難忘張曼玉（Maggie）飾演何里玉這個角色，一個狂熱電影迷，喜歡代入電影角色。而現實中的Maggie也是跟住她的愛情，有不同的角色變化，對她來說愛情大過天，她是每分鐘需要愛情的女人，只可惜她的愛情一直不順遂，但她甘願為愛情冒險，屢敗屢戰，以前曾聽她說過：「好想去愛人，也想俾人愛。經歷過N段感情，每次都係開心嘅，都有美好嘅回憶，我唔認為自己係感情失敗者喎！」

2004年拍完前夫Olivier Assayas執導的《Clean》，奪得康城影后之後，她就一直沒主演過電影，只是2009年底為其攝影師好友夏永康客串《全城熱戀熱辣辣》，雖然不少大導演拿住劇本找上門，卻全部被她拒絕，她有感從19歲開始就把青春奉獻給電影，拍了超過75部電影。在娛樂圈的日子不是在片場睡，就是在車內休息，外面發生甚麼事都不知道，這不是她想要的人生，她是十分懂得生活的人，對生活品質有要求，想豐富自己人生，所以她決定淡出影壇。

2007年，Maggie跟在北京工作的德籍建築師Ole拍拖，為了這段情，她索性搬往北京居住，但相戀5年後分手。2014年爆出與年輕15年的前香港樂隊Audiotraffic主音、中英混血兒Adrian拍拖，這段時間Maggie受男友影響，以搖滾歌手身份轉戰樂壇，但不算好成功，而且拍拖年幾就散了，不過她因為玩Band認識了一班地下音樂之友，所以分手後，她選擇定居北京，近年也會回港居住，但聽說近年因疫情關係，她甚少主動聯絡娛圈舊友見面。

不過傳到她經濟出問題就有些誇張，之前我曾聽北京與她有來往的朋友說：「Maggie在北京生活簡單，像普通人，生活不用花很多錢，我不覺得她經濟有任何問題，她會坐地鐵、公車，逛超市、買菜煮飯，跟我們去一些餐館吃飯，大家也沒把她當成是明星，她也從來沒明星架子跟別人相處。她說自己不想總是處在戒備、防衛的狀態之中，她在北京找回自由。」

出名怕傳媒

記得1987年她與周潤發合作演出《精裝追女仔》時，我開始認識Maggie，第一次採訪她，聊了一陣她問我：「你係咪金牛座！」她很相信星座，每次與新相識的人聊天就喜歡猜對方是甚麼星座，而且10次中有8次猜對。當我答她猜中了，她就把這星座性格完全分析出來，後來她還跟我說：「你唔好介意，但我覺得你講嘢咁直白不留餘地好蝕底，我冇惡意，純粹為你好先提醒一下！」當時我感覺到她的好意，所以我說會改善一下，她聽到即高興地說：「咁嘅態度就啱！做人一定要接受意見，唔好咁固執！」從此我每次去採訪她，Maggie態度也十分友善。不過她是出名怕傳媒，不喜歡在香港生活，是因為要逃避狗仔隊。

Maggie於1985年約滿TVB後，接拍成龍的《警察故事》，她主動請成龍拍檔陳自強（Willie）做經理人，之後她拍了不少成龍公司的電影，有次探成龍班，他說起Maggie：「佢有時真係好鬼蠢，生活上乜都唔理，全部信晒公司啲人幫佢搞，佢太易信人，咁樣好容易俾人呃！」而事實上，Maggie在感情路上也試過被出賣和騙財，當年寫給愛人的情書也被人拿出來刊登，可想而知對她會造成多大打擊，一次又一次的教訓，她對人的戒心增加了，但愛情還是需要，她對愛的真理是「有得拍拖一定好過沒有」。

學友曾做媒人

記得1986年9月，張曼玉生日，Willie和張學友為她搞生日宴，並介紹爾冬陞給她認識，兩人一見鍾情，短短時間內相知相戀，初期兩人拍拖關係還未公開，當時我曾聽嘉禾一位宣傳大員爆料：「嗰年小寶（爾冬陞）因玩滑翔傘整傷腳入咗醫院，Maggie秘密去醫院探佢，點知遇着大批記者上去病房採訪，搞到Maggie匿喺房內廁所唔敢出嚟，好彩冇人要去廁所咋，不然實穿煲！」直至1987年底，他們大方承認拍拖，外界一般覺得兩人好合襯。

他們最甜蜜時期，我曾在東京街頭巧遇他們，這年是1987年，我隨張國榮團隊去日本採訪東京音樂節，其中一日不用採訪，我去原宿街頭行街，剛巧撞見小寶和Maggie拖手逛街，跟兩人打招呼，我閒話家常告訴他們麥當娜來東京日本準備開個唱，我剛剛於另一條小巷碰見一名疑似麥當娜的女歌星在兩名外籍保鑣守護下逛街，她聽了很興奮，即問小巷方向就一支箭行去尋找，突然覺得這位萬人迷偶像，突然變成小影迷去追星。後來我才知道原來麥當娜是她偶像，她很欣賞麥當娜敢作敢為，永遠精力充沛，又敢於創造，一直向前走，不怕人言可畏。

爾冬陞脾氣剛烈

當時我看兩人相處如此恩愛，以為他們可以開花結果，怎料1990年兩人宣佈分手，主要是性格不合，小寶的大男人主義，Maggie初時很欣賞，但時間長了，她發現自己實在不是小寶心目中理想的小女人，她也不太受得了小寶的大男人主義。女方想男方對她多說些甜言蜜語、送花、管接管送；而男方希望收工回家，女伴拿拖鞋、倒茶料理好家裏。結果他們經常為小事吵架，而且冷戰後小寶這個大男人是寸步不讓，多半是Maggie讓步，久而久之，雙方都厭倦，分手是必然結局。

這次分手，Maggie當然傷心，但對小寶打擊也不少，分手當晚，他去了哥哥姜大衛家，想找哥哥喝酒訴苦，當時姜大衛還在片場拍戲未回家，小寶不肯回家，從晚上8點等到凌晨3點才等到哥哥收工回來，已等到發呆的小寶，與姜大衛一直喝到天亮，喝到吐才回家睡。以前和小寶聊天時，也曾經說過他太大男人，脾氣剛烈，女伴很難受得了，但他性格固執，不容易改變。

到1996年張曼玉受法國導演Olivier Assayas演出法片《Irma Vep》，此次合作相當愉快，兩人情投意合，拍拖年幾就結婚，而Maggie也搬去法國定居，這時她在巴黎常常被人看到抱住法包坐地鐵，又會在街邊的餐廳裏吃小食抽煙。對張曼玉來說，這是接觸人群感受現實生活的最佳方式，可以像平民出去走走，感受人群，這樣她會很享受， 還會自己下廚，中式、西式她都會做，中式譬如魚香茄子、蒸排骨、炒雞蛋；西餐牛排、沙律、意大利麵她都會整。她學習去做一位賢妻，只可惜這段婚姻僅維持3年就結束。不過她和前夫分手仍是朋友，2004年再找她演出電影。

此段婚姻維持3年。分開後Olivier Assayas依舊青睞張曼玉的演技，並於2004年為她度身訂做了劇本《Clean》，更為她贏得康城影后。以參加香港小姐小姐選美出道的她，後來轉戰影視界，參與拍攝多部電視劇集與電影，初期演戲曾被人批評是花瓶，後來演出王家衛的《旺角卡門》就開竅了，之後拿下無數獎項，演技備受肯定。而王家衛曾說過Maggie最擅長是用肢體演戲，所以他經常特寫其手部、背影及長鏡頭拍她穿旗袍走路的姿態。

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