《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

【競馬Fact Check】

日期：5月26日（周三）

時間：6:10pm - 11:00pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期三谷草九場賽事，舞台王者郭富城愛駒「舞士精神」季內第三次上陣，上仗城城攜同太太方媛入場打氣，可惜愛駒倒灶而回，二人略顯失望，今次繼續由雷神莫雷拉策騎，且看能否交出好成績。主持會分析此駒今仗機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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機鬥【Video Talk：甲一球員陳兆榮試玩《Super Bomberman R ONLINE》】

日期：5 月 27 日（周四）

時間：7:00 pm – 7:30 pm

主持：穆林

嘉賓：陳兆榮（東方龍獅籃球隊成員）

內容：久休復出的東方龍獅籃球員陳兆榮克服嚴重傷患，將於在 5 月 29 日與滿貫上演的慈善籃球賽中登場。球迷們望穿秋水等到陳兆榮出現！今次機鬥特別邀請他上來，訪問東方龍獅及他的近況。此外，即場試玩剛推出的《Super Bomberman R ONLINE》，在新增的 64 人大逃殺模式中，能否順利成為最後一人勝出遊戲！

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