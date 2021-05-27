MIRROR出道三年俘虜了大中小fans，早前在九龍灣開演唱會證明新生代的身價，青春活力無敵。不過在經理人「花姐」黃慧君眼中，仍有不足，下月7日首播的MIRROR真人騷《調教你MIRROR》最近開始宣傳，花姐在首條預告中，向導師梁祖堯剖析自己對MIRROR各成員的睇法，例如「簽完佢返嚟，係有好多缺點」、「單飛之後，將單飛擺第一位，MIRROR喺第二位」、「佢優柔寡斷，佢發返我脾氣，覺得我點解話佢黑面。」最後花姐一句總結：「其實佢哋好幸福，冇經歷過面做新人係咁慘。」聽到阿祖皺眉頭。

昨日《調教你MIRROR》有第二條宣傳片，今次輪到MIRROR講真話，原來內部危機四伏，又會有拗撬，包括Anson Lo說：「發生咗好多嘢，可能街外人睇唔出。」阿Jer及Anson Kong分別說有「唔好嘅競爭」、「有啲芥蒂存在」。

至於Ian、Stanley、Frankie就覺得「MIRROR」作為整體退步，分別說「大家嘅passions都好似磨滅咗」、「少咗好多時間一齊」、「同步率好似未係好一致」。另外Jeremy亦有睇法：「越嚟越多個人工作，對於MIRROR 好似變咗part time嘅感覺。」

MIRROR本月初舉行演唱會，Alton在壓軸中說：「3年後喺唔喺度我唔知，但係兩年半後，我哋仍然喺度，我哋憑乜嘢？就係憑你哋嘅愛護同支持，好多謝。」在演唱會前，MIRROR整隊入梅窩拍攝《調教你MIRROR》，其間疑因在場追星fans眾多，影響拍攝，MIRROR 所有成員一字排開，向fans呼籲離開，因用詞嚴厲傷到fans心，需要花姐在IG解圍。

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