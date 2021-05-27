現年39歲的韓國女星宋慧喬與男神宋仲基離婚後工作不斷，失婚形象無損她的吸金能力，近日更被爆一個IG post的媒體影響力價值（Media Impact Value）就值約373萬港元，認真犀利。而喬妹今日更被爆以195億韓圜（約1.34億港元）購買了位於首爾漢南洞新建7年的大樓，據房地產業界透露，喬妹於今年3月以個人名義購買了龍山區漢南洞地下兩層、地上5層規模的大樓，並已於上月30日完成了手續。

圈中「孝女」

業界人士指喬妹今次入手的大樓於2014年建成，內外觀都非常秀麗，而地點位於漢南德山附近，是一次非常有價值的投資。據了解，喬妹雖然搵錢能力驚人，而且早於20年前已在亞洲成名，但她卻並不如全智賢一樣，喜歡置業投資。報道指喬妹真正擁有的物業只是200多億韓圜，據知喬妹是圈中出名的「孝女」，她為了母親能安享晚年一直謹慎理財，未有花大部份金錢投資地產，在首爾三成洞只擁有三間物業，當中今年4月更出售了三成洞別墅。

另外，喬妹目前正忙於拍攝新劇《現在分手中》，連日來她都獲圈中好友及品牌送上咖啡車及餐車打氣，今日她亦在IG限時動態上傳品牌送贈的咖啡車。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）