不少韓星都熱愛打golf，更有不少圈中情侶打golf打出愛火，把球場變成情場，當中有幾對韓星藝人都因為熱愛打golf關係，在有共同興趣下擦出愛火，令高爾夫球成為男星追女必殺技。近日最新鮮滾熱辣因打golf譜出愛火的，就是韓劇《和遊記》34歲男星李昇基撻着《大長今》「崔尚宮」甄美里的28歲女兒李多寅，兩人因為去年密密打高爾夫球而認識，繼而成為戀人。

被封高爾夫英才

李昇基本身是韓國演藝圈內出名的「高爾夫英才」，最近亦有上SBS高爾夫球節目，而李多寅亦經常在IG分享打golf照，足證兩人興趣相同。韓媒《Dispatch》亦有公開兩人的約會照，當中李昇基帶李多寅見他的嫲嫲，即時令兩人傳出好事近。

球技突飛猛進

除了李昇基和李多寅外，今年元旦日亦驚爆《愛的迫降》「世紀CP」玄彬和孫藝珍秘密拍拖，當時傳媒亦指他們因為打高爾夫球而打出愛火，令全城fans都戥他們高興，更被睇好今年結婚。而孫藝珍和玄彬密密約會打golf，令到女神的球技亦突飛猛進，日前更被拍得穿上高爾夫球裝為節目拍攝，可見孫藝珍和玄彬不時拍拖打波練球技。

打golf度蜜月

而韓流始祖裴勇俊亦是靠打golf成功追掂太太朴秀珍，當中裴勇俊於2015年突然宣佈娶年輕13歲的同門女星朴秀珍，當時報道就指二人靠打golf傳情，拍拖100日後就決定結婚。而結婚後兩公婆亦曾結伴打golf度蜜月，隔年到夏威夷租房長住，據悉該區走路約5分鐘便有高爾夫球場，可見兩人熱愛打高爾夫球的程度。

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