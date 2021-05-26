時尚領域和運動界息息相關，Louis Vuitton和NBA的聯乘來到第二季2021初秋系列，男裝藝術總監Virgil Abloh今次就返回二十年前，recall上世紀九十年代的籃球風潮回憶，例如當時球員愛佩戴特粗的誇張頸鏈等。服飾系列上，以籃球員比賽、出行及見傳媒的場景設計三種不同風格。「比賽」系的服飾，外套上衣有「Louis Vuitton」字樣，呼應NBA球隊所用的獨特字體。「外出」系的則比較休閒，有LV字體短褲及大花圖案等，而「見傳媒」系則以剪裁方正立體的黑色西裝及大衣為主。 配件及配飾上，新季推出球形手提袋及籃球袋，以及模仿終極榮譽象徵冠軍指環的金戒指等。

另外，英國品牌Paul Smith亦為曼聯球員設計特別版西裝，讓他們在作賽前可靚靚示人。一眾曼聯球員早前就穿上量身訂製的西裝試身，灰藍色暗格紋西裝內襯白色純棉恤衫，領呔上則飾有曼聯球會徽章。而Paul Smith與曼聯的合作最早可追溯至2008年，當時Paul Smith為球隊及其職員提供西裝，參加當時在莫斯科舉行的歐洲聯賽冠軍盃決賽，最終球隊更取得勝利。

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