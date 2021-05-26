日本歌手星野源上周二突然宣佈與「日本國民老婆」新垣結衣結婚，令全亞洲宅男大叫絕望，現實中冧女有一手的他大前晚在報喜後首度現身，日本放送開咪做電台節目，獲在場半百記者祝福，場面墟冚。

自爆求婚過程簡單

面對在場過百名傳媒，星野源隨即「毒男」上身表示：「不好意思，感謝大家，未見過這種場面。」星野源表示雖然與結衣宣佈婚訊，但兩人至今尚未同居，亦因工作太忙而未有時間註冊，甚至連婚宴日期都未有落實。星野源自言在過去一星期收到大量祝福，又大爆求婚過程簡單，只要求結衣跟他結婚，對方便隨即應承。星野源其後又在直播節目向聽眾再次交代婚事，又指會稱呼新垣結衣做「結衣BB」，而結衣就會叫他做「星野先生」。

緋聞多多被指偽毒

星野源近年在樂壇紅到發紫，他不但由2015年起每年都有份上《紅白歌唱大賽》演出，大前年更成為日本史上第五位站上五大巨蛋的個人男歌手。星野源在感情上亦受盡當紅女星歡迎，他於2011年曾被爆與情歌天后aiko拍拖，可惜卻在數年後分手，他後來又與女星夏帆、石橋杏奈和主播有働由美子先後傳過緋聞，到2015年拍電影《一代電影粉皮》時，再被傳暗撻二階堂富美，不過兩人就未有承認，因此外貌戇直的星野源立即被指「偽毒」。

結衣的婚訊令宅男大受打擊之餘，最轟動是有指她拍畢大河劇《鐮倉殿的13人》後將宣佈引退。有指不少日本新生代女星已吼實結衣的「國民老婆」寶座，趁機上位。當中，現年28歲的女星吉岡里帆最有望跑出，她兩個月前敗給結衣登上「第14屆最理想女友排行榜」亞軍，網民估計吉岡里帆下屆將很大機會登頂封冠。再加上她與星野源的即食烏冬廣告大受歡迎，官方更特意將吉岡里帆在廣告中的狐狸造型開設寫真專頁。其實，早在2017年初，吉岡里帆已憑劇集《四重奏》獲得多個新人及女配角獎，而且她亦不吝嗇D Cup的身材，不時為雜誌拍攝性感照，去年她推出寫真集《里帆採取 by Asami Kiyokawa》，甫上架即登上大型網購平台寫真集銷售榜第一位，前途無可限量。