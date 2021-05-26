MIRROR成為香港天團，12子中除姜濤爆紅外，現年24歲的呂爵安（Edan）亦走勢凌厲，但一直形象乖乖仔的他，昨日疑被前女友Stephanie踢爆出軌，網上甚至流傳Edan撩女開房做SP（性伴侶）的短訊截圖。《蘋果》昨日聯絡Edan求證，但不獲回覆，到下午Edan於Ig留言撲火：「希望大家畀多啲空間事件中嘅人。」惟沒否認指控。

呂爵安近日人氣越來越高，因靚仔又有音樂才華，不過疑是他港大舊愛的Stephanie，最近在Ig出帖晒訂婚相，卻留言爆大鑊，事緣Stephanie宣佈男友求婚成功，有人竟留言指Edan會戥她開心，並tag了Edan的Ig賬戶，此舉卻觸動了女方神經，寫道：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受。」雖然此回覆不久後刪掉，但已被網民截圖及流傳。

對話露骨：想磨下

有網民翻出Stephanie和Edan的分手post，她於合照上留言：「有啲老土，多謝呂生陪咗我成個大學生涯避免我俾人呃，不過我哋冇辦法再用男女朋友身份陪住大家了，細個以為乜嘢唔夾呀、timing呀，全部都係移情別戀嘅藉口，但理智與感情角力咗好一段時間，我都贊成朋友會係我哋目前最合適嘅關係。」似乎暗示Edan移情別戀，兩人才分手收場。

有網民翻出Edan曾在限時動態貼合照，寫下分手宣言：「感激三年來的陪伴，接下來便用朋友的身份繼續陪伴大家吧。」事件在網上火速發酵，有人更公開疑是Edan在Ig撩一名女性友人做SP兼開房的對話截圖，有指對話內容發生於去年，當中不乏內容露骨句語如「想磨下」、「想一啖食左（咗）你」等。

另有聲稱是Edan的大學同學爆料：「成間hall其實都知Edan出軌，但之前大家都唔爆佢出嚟，保護吓佢聲譽，但𠵱家見到咁多護主犬鬧個女仔真係有啲嬲，佢的確係對屋企人同朋友好，但係作為一個男朋友真係渣到一個點，有SP係真（一村hall的），仲要係拍緊拖嘅時候都要搵，出軌都係真。」

《蘋果》昨日聯絡Edan求證，但沒獲回覆，下午Edan於Ig動態留言稱：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。」至於Stephanie則在Edan發文兩分鐘後轉載Edan的帖文，再添加回應：「要講嘅佢講晒，其實各自開始咗新生活，唔希望再有人專登提起。」

曾自揭戴綠帽被飛

有粉絲質疑Edan撩女短訊截圖的真偽，首先指Edan出帖慣常用字是「咗」而非「左」，並稱有24萬追蹤人數的Edan早已得到「藍剔」認證，而截圖當中卻沒有藍剔，認為有造假之嫌；第二點則指出無論是頭像、用戶名都非常相似的Ig賬戶經常出現，質疑是改圖或假賬戶；第三點就指如果Edan如此風流，沒有理由至今並沒有任何親密照片流出，鏡粉亦留言鼓勵Edan：「男未婚女未嫁，每個人可以有權選擇」，亦有網民罵他「恐怖情人」。

雖然Stephanie指自己「戴帽」被Edan劈腿，但Edan其實亦有類似經歷，今年初他推出新歌《E先生連環不幸事件》接受《蘋果》訪問，指歌詞是由中學時被女飛的經歷度身訂做：「分手係因為個女仔畀綠帽我戴，啲女仔仲要同咗我best friend一齊，我知道後喪喊。」