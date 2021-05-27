抗癌歌手李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見的「鼻咽腺樣囊性癌症」，9年來一直積極抗癌魔，可惜於本月4日不幸離開人世，終年31歲。

李明蔚家人今天於尖沙咀聖安德烈堂為Sarena舉行安息禮，之後移送到鑽石山火葬場火化。現場以Sarena生前最喜愛的粉紅色花圈佈置，周慧敏、古天樂、張衞健、演藝人協會、李蘊與麥貝夷等送上花圈，安息禮於2時開始，靈車於下午1時抵達教堂，安放着Sarena的靈柩是她生前最喜歡的粉紅色，而教堂中央則放了Sarena長曲髮、頭戴花飾的漂亮照片。

馬浚偉獻唱送別明蔚

馬浚偉、「大小姐」林淑敏、麥貝夷等先後到教堂弔唁，視Sarena為妹妹的馬浚偉一早已抵達教堂，他在場獻唱詩歌，以及唱出Sarena的歌曲《交換愛情》。林淑敏於下午1時40分抵達教堂，她回想起Sarena的奮鬥經過，不禁眼紅紅說：「我哋係病友，已經有7年、8年，佢好勇敢、好堅毅。記得我哋點解識，係因為有客想搵人登台，我就介紹佢畀個客人，個客都好鍾意佢，當時佢病緊，但都好想繼續唱歌，真係好難學到佢，真係好堅強、勇敢。第一次見面，喺病友聚餐，見佢咁年輕，以為佢係陪家人嚟，之後先知佢係其中一份子，佢好靚。」

問到大小姐在Sarena離世前有否陪伴在她身邊？她說：「唔係 ，我哋平時都係透過WhatsApp聯絡，互相問候，知道佢狀態唔係幾好，佢真係好勇敢，唔想大家擔心 ，今次嚟係問候吓佢嘅屋企人。」

安息禮於3時半完結，一眾親友離開並前往火葬場，馬浚偉拿着場刊離開教堂，但未有接受訪問。而李父離開時主動向傳媒打招呼，又向大家揮手鞠躬，連聲向在場記者說：「辛苦晒、多謝晒！」

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