現年59歲的田啟文，剛卸任香港電影工作者總會會長一職，在任期間他的工作能力有目共睹。當年他由無名無姓的臨時演員捱起，到後來成為周星馳的御用演員之一，當中有過不少辛酸。早前他為楊盼盼主持的節目《盼你賞面》擔任嘉賓，他口中稱周星馳為「神」，亦是星爺令自己學曉居安思危。

節目中楊盼盼煮了一道上海菜「獅子頭」，田啟文吃後讚不絕口。他在訪問中講到自己是武林高手，當年為了入行，曾拜師學藝蔡李佛拳，希望多一門手藝加入娛樂圈，他笑說︰「嗰時喺天台練，個心成日以為自己得，覺得練過功夫係咪會易啲入行。」不過入行後才發現，武師不易為，一拍動作戲就受傷，動作演員這行飯不合自己，田啟文補充話︰「其實我而家覺得動作演員人工太平，唔夠睇跌打，個個動作演員都做到五癆七傷，所以我特別尊重動作演員，用動作去賺呢口飯。」

田啟文話入行首份工，是在電視台當臨時演員，當時家人並不支持，認為他無過人之處，入娛樂圈只會乞食，反而成為他入行的動力，他說︰「家人好擔心我，但我要加入娛樂圈，就係因為咁，同佢哋反晒面，佢哋仲話『到冇嘢撈你就知』，點知不幸畀佢哋講中，有一段時間冇工開，我頂到山窮水盡、積蓄用晒，唯有去搵普通工，點知見工日，收到電話話請我做『看景』，看住拍攝嘅場景。」在圈中日子田啟文體會到自我增值的重要，最深刻體會，莫過於有趟在片場見到一位黑白片時代的主角，已淪為配角，他說：「於是我心諗『主角唔代表一世都係主角，會有被淘汰嘅時候』所以就開始有危機感，一定要自我增值；另一次危機感出現，就係跟住偉大嘅神--周星馳，嗰時好多人都會話係跟住周星馳嘅田雞（田啟文），但嗰時我諗『萬一佢退休唔做又會點呢？』，所以真係要居安思危。」訪問將於本星期六香港開電視播映。

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