Uncle Ray於1949年加盟麗的呼聲，1960年轉投香港電台，先後主持多個受歡迎節目，包括《Lucky Dip》、《All The Way With Ray》等，推動本地流行音樂發展和電台廣播，被封為樂壇教父，他表示退休後推出自傳《樂壇教父 Uncle Ray》，記載一生精采事迹和珍貴相片，當中在「ON AIR」一節中，Uncle Ray透露在2016年，陶傑提出為他拍攝紀錄片，不過Uncle Ray希望由「娘家」港台操刀而婉拒，並親向當時已退休的助理廣播處長張文新提出要求，可惜拍攝完畢後卻令他大失所望，他在自傳中披露：「港台高層決定將影片合併為《我們的廣播人》系列之一，作為香港廣播90周年特備節目，需按監製指引修改影片。節目播出前三天，導演讓我看到《Uncle Ray的時光機》的最後版本，這天竟變成我在港台工作58年以來，最難受的日子！」

Uncle Ray在自傳中指影片加插了很多不相干的內容和訪問，最後一幕是他手持枴杖的背影走入直播室，令他最為氣結，「我的紀錄片，竟然以這個垂死老態作結局！我可是全城『最年長的後生仔』！」他直斥連最基本的尊重都欠奉，所以萌生推出自傳的念頭。

節目已被下架

現任廣播處長李百全早前下令，在YouTube或fb等平台的港台節目，須在播出一年後下架。因此，於2018年播出的《我們的廣播人》，現於YouTube已被刪除。