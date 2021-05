Uncle Ray於1949年加盟麗的呼聲,1960年轉投香港電台,先後主持多個受歡迎節目,包括《Lucky Dip》、《All The Way With Ray》等,推動本地流行音樂發展和電台廣播,被封為樂壇教父,他表示退休後推出自傳《樂壇教父 Uncle Ray》,記載一生精采事迹和珍貴相片,當中在「ON AIR」一節中,Uncle Ray透露在2016年,陶傑提出為他拍攝紀錄片,不過Uncle Ray希望由「娘家」港台操刀而婉拒,並親向當時已退休的助理廣播處長張文新提出要求,可惜拍攝完畢後卻令他大失所望,他在自傳中披露:「港台高層決定將影片合併為《我們的廣播人》系列之一,作為香港廣播90周年特備節目,需按監製指引修改影片。節目播出前三天,導演讓我看到《Uncle Ray的時光機》的最後版本,這天竟變成我在港台工作58年以來,最難受的日子!」

Uncle Ray在自傳中指影片加插了很多不相干的內容和訪問,最後一幕是他手持枴杖的背影走入直播室,令他最為氣結,「我的紀錄片,竟然以這個垂死老態作結局!我可是全城『最年長的後生仔』!」他直斥連最基本的尊重都欠奉,所以萌生推出自傳的念頭。

節目已被下架

現任廣播處長李百全早前下令,在YouTube或fb等平台的港台節目,須在播出一年後下架。因此,於2018年播出的《我們的廣播人》,現於YouTube已被刪除。