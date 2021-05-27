韓國SBS話題劇《Penthouse》第三季將於下周五開播，不少劇迷都好奇上季被炸死的朴恩碩會否「翻生」，日前網民就公開在街上捕獲朴恩碩開工拍劇的照片，疑似將「翻生」回歸。不過今日有外籍演員於網上公開拍攝《Penthouse 3》的現場片段，意外劇透了劇中再有人死亡，而對象更可能是朴恩碩。

演員IG劇透

兩名外籍演員今日分別於IG的限時動態公開拍攝《Penthouse 3》的現場片段，透露今日劇組於墓地進行拍攝，在場的演員都穿上全黑造型示人。雖然未有透露是拍攝哪個角色的喪禮，不過劇中朴恩碩飾演的Logan Lee本身是在美國生活，故現場大量的外籍演員，似是早已暗示是在拍攝Logan Lee的出殯場面。

報紙藏暗示

另外，劇組前日公開一眾演員讀劇本的花絮片，片中不見朴恩碩的身影，不過仍有劇迷化身偵探，指第二季結局時，嚴基俊收到的報紙，上面寫有「Logan Lee出局」，不過最顯眼的文字是「失敗」，因此有劇迷認為是指「Logan Lee出局失敗」，令人好奇究竟朴恩碩是生抑或死。另外，《Penthouse 3》開播前，將於下周三播出特輯。

傷感出席喪禮

而劇組今日亦公開《Penthouse 3》的正式預告片，片中見到李智雅跟兒子金永大及Eugene的女兒金賢秀站在一起，三人疑似出席朴恩碩的喪禮，李智雅表現傷感。不過之後鏡頭又見到朴恩碩穿上西裝現身機場的場面，此片段為第二季大結局的場面，不過劇組安插此片段，未知是透露朴恩碩將會「翻生」抑或是回憶場面。另外預告片中亦見到金素妍向嚴基俊露出挑釁神情的場面，另外又見到李智雅推某人落海及用利器刺向某人，未知是否為了復仇而成為殺人犯。

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