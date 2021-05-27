反面夫妻安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與畢彼特的離婚官司打了近5年，雙方為了子女的撫養權爭持不下。今年3月安琪蓮娜控訴前夫「家暴」，還讓19歲長子Maddox作出對爸爸不利的證供，但法官現已作出判決，讓畢彼特獲得他所爭取的共同撫養權，終於贏出第一回合。

根據媒體取得的文件，法官指出安琪蓮娜的證供「在許多重要的方面都缺乏可信度，現行雙方的監護順位必須做調整」，但這是暫時的裁決，預料安琪蓮娜將會上訴。

報導中提到他倆共同雇用的私人執業法官John Ouderkirk，花了數月聽取包括曾探訪子女的社工、與他們家人關係密切的周邊人士等證供，作出了畢彼特可獲共同撫養權的決定。消息人士向美國Page Six網站透露:「法官做出極為細節的決定，導致撫養權的共識上產生明顯的改變。」消息人士補充：「畢彼特只是想與他的孩子有更多相處時間，而安琪蓮娜顯然極力阻止不讓它發生。這個審判過程持續了數月，有一堆目擊者、專家、治療師與其他曾與這些孩子相處的人提供證供，法官就是根據這些做出決定。」

判決出來前，《美聯社》報導，45歲的安琪蓮娜周一才向加州第二上訴地方法院，請求撤換法官John Ouderkirk，她的律師團隊指出：「法官無法充分地考量當事人的經歷、需要或是願望」，違反了讓14歲到17歲未成年子女做證的法律條文。

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