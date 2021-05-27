現年67歲的肥媽（Maria Cordero）因無綫推「限廚令」，轉戰去YouTube做直播教煮餸，每月拍四日已穩袋六位數，並自爆最高一次收40幾萬，人工高過TVB。日前肥媽開live期間，被網民發現手臂出現一道明顯瘀傷，她指是自已夢遊時不慎撞傷。

肥姐說：「夜晚夢遊時會落廚房煮飯畀老公食，我完全唔知道。試過有次直情煮到啲嘢燶晒，鑊都燶埋！所以而家每晚都會將煤氣總掣熄晒先去瞓，就算落嚟都冇得煮。」肥媽與丈夫Rick結婚21年，但Rick於2017年患上末期肺線癌，延至去年離世，但肥姐仍一直非常掛念老公，她說：「初初我仲問邊有人夢遊會煮飯，後尾睇到佢哋影相，咁冇得呃啦。我有睇心理醫生，佢話煮飯係我最開心嘅嘢，我最深層嘅嘢係想煮飯畀人食。醫生話唔知係咪我太掛住老公，係心理病嘅一種，我話我都冇辦法，我真係掛住佢吖嘛。」

另外，肥媽指自己曾多次感受到丈夫回魂，發現丈夫生前喜歡吃的食物，第二朝會離奇消失，而狗狗們亦會在樓梯位置做出一些特殊行為，令她感受到丈夫在身邊。醫生曾勸她服用鎮定劑或安眠藥，兒子又希望她退休，但遭肥媽一一拒絕，她說：「如果完全唔做嘢，可能好快會病！」

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