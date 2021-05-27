陳澤言（CY）在《全民造星III》取得第八名，之後一直努力練歌，跟關心妍（Jade）學唱歌已一段時間，兩人繼Music panda節目中合作之後，終於師生合唱，最近與Jade Featuring新歌《腍》的Acoustic版本。

《腍》原本只有關心妍的獨唱版，對於獲邀合唱，CY坦言受寵若驚：「真係冇諗過會得到Jade邀請，尤其之前冇試過同人合唱，覺得好神奇。但同時都有壓力，不過依然好開心、好興奮。」Jade非常欣賞CY的唱功，大讚這位學生：「CY真係唱家班，我呢首歌唔易唱，佢入到錄音室都要練，但係佢好快pick up到，原來隻歌比較適合男仔唱，佢唱得好好。」被前輩讚賞，CY開心之餘，也保持謙虛態度：「唔好咁講啦，我覺得自己冇Jade唱得咁好，我唱到好哽耳就真，不過今次真係一個好好嘅學習機會。」

未來CY正式踏入樂壇，繼續向唱歌事業發展，正緊密籌備個人第一首新歌，而派台「處男作」就給了Jade，正好為他打了下一支「強心針」。至於Jade就透露已經入紙紅館，希望明年於紅館舉行第三次個唱，她說：「對上一次紅館演唱會係十年前，下年亦係我入行二十周年，所以希望今次入紙成功，可以同樂迷見下面之餘都好有意義，自己好期待。到時請埋CY嚟做嘉賓，一齊再合唱。」CY聞言即開心表示：「好呀，我正想問，請唔請我一齊唱呀。」

《腍》這首歌講述一個女子被另一半傷害後非常想報復，但最終因為腍善而沒有實行。Jade坦言，錄音時自己已經很投入，因為曾有過相似經歷，她就如歌中女主角一樣想過大鬧婚宴，但最終因為自己腍善，不敢反抗而不了了之。

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