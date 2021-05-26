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專訪丨96歲Uncle Ray剖白一生愛憎苦曾戀方逸華 見證百年變遷：我好錫香港

1小時前

前廣播處長張敏儀曾說：「Uncle Ray是香港的歷史文物，是珍貴回憶的一部份；如果選100項代表香港的事物，Uncle Ray必定是其中一項。」

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現年96歲、葡萄牙血裔的Uncle Ray（Ray Cordero），見證了香港近一個世紀的變遷，是殿堂級的唱片騎師，從事DJ工作71年屢獲殊榮，1987年獲英女皇頒發MBE勳銜、2000年獲健力士確認為全世界連續開咪最長久的電台節目主持人。這位地位崇高的樂壇教父，剛於5月14日光榮退休。

主持了多年深宵節目，剛退下火線的Uncle Ray，生活習慣沒改變，仍是睡到中午才起床，故訪問時間約了在下午2時，在Uncle Ray位於港台附近的家裏進行。他在這裏住了逾50年，客廳的兩邊牆壁是長長的唱片櫃，放滿逾2萬隻珍藏黑膠碟，還有幾箱新出的自傳《樂壇教父Uncle Ray》。

二戰走難捱腐乳搽多士

Uncle Ray的退休生活很簡單，每天在自傳上簽名給讀者，還有人生至大的追求——好食好瞓，「炒蛋，最緊要係烘麵包，仲有橙汁。我又唔係大食，最緊要夠瞓夠食，發夢都開心啲。」他的早餐亦是午餐，最特別是用腐乳搽多士，這是經歷過二戰的童年回憶，「當時打仗避難去澳門，唔係咁簡單可以買到嘢食，因為牛油好貴，我哋唔夠錢，咪買腐乳搽麵包，都捱得到，食慣就得。」

Uncle Ray有6兄弟姊妹，他跟媽媽是同月同日生，母子感情深厚，可是母親很早走了，看不到兒子名成利就。今年是媽媽70周年忌辰，依然思母情切，感覺母親一直在身邊保𧙗他，「媽媽最錫係我，我係細仔嚟。」小時候的Uncle Ray有口吃毛病，是媽媽的溫柔鼓勵，令他克服困難，其後更成為出色DJ，而Uncle Ray對音樂的啟蒙，亦是跟媽媽在一起時發生，「喺難民營，佢做廚房時我跟住佢，我鍾意打鼓，揸住兩支筷子係咁打，媽媽話：『阿仔，唔好咁大聲，搞到我頭都赤。』」

Uncle Ray在5歲那年，父親竟另結新歡拋妻棄子，媽媽帶着6子女生活拮据，「老竇同嗰個女人走咗，佢係屋企嘅工人嚟，幫阿媽做嘢係假嘅，吼住我老竇，後來咪成功。我老竇喺滙豐銀行做，唔知佢賺幾多錢，不過佢畀我阿媽百幾蚊一個月養幾個仔女，阿媽唔夠錢，要幫人縫衫賺幾蚊返嚟，好慘！」

二次大戰時，Uncle Ray被交給父親照顧，「阿媽帶幾個家姐去澳門，留番我喺度跟阿爸，我老竇又唔出聲，嬲又唔係嬲，錫又唔係錫。」想到那個女人對媽媽的傷害，Uncle Ray一直不原諒她，直至多年後Uncle Ray走紅了，她又找上門，「呢個女人好叻，識點𠱁我爸爸，對我好好。佢好想我同佢嘅親戚（世姪女）一齊，但我對嗰個女仔冇feeling，點知有日，我打開衫櫃，見到有嚿黑色嘅嘢喺度，我知係鬼馬（降頭）嘢，想我個心變得鍾意嗰個女仔，我即刻搵嘢冚住，我冇出聲，冇同阿爸講。」

與方逸華心意相通

曾經智退情降的Uncle Ray，初戀是在難民營時發生，「女朋友係一齊玩玩吓，你知啦，鍾意咗佢，喺架船度，瞓喺甲板度錫佢，睇住月光好浪漫。佢阿媽好惡死，知道後鬧佢，我哋就分手。」在自傳中，Uncle Ray特別提到兩個女人，就是初戀女友和方逸華，形容跟方逸華的關係：「我們喜歡彼此相伴，心意相通。」原來，兩人曾有一段地下情，「當時佢係歌星，我好鍾意聽佢嘅歌，佢嘅聲好低音，唱歌有feeling，喺心度唱出嚟，唔係個個歌星有咁叻style，同佢傾得埋，見得佢多，變咗男女朋友，我哋兩個一齊好開心。」自傳中提到，兩人雖然感情要好，但方逸華懷有遠大抱負，選擇走往另一方向，「Mona加入邵氏以後的發展，是眾所周知的。我倆的感情，從此昇華到另一個層次。」「愛與被愛都是一種幸福，感謝Mona一直對我的愛護與支持，彼此能夠成為知己，此生無憾矣！」

Uncle Ray坦言拍過幾次拖，但一直沒想過結婚，「女友有幾個，當時仲後生，掛住玩，拍拖都係當玩，冇諗到結婚，因為太多嘢做，諗住賺錢，結婚可以遲啲嚟，唔使咁急。」現在暮年身邊雖沒有老伴，但有愛犬BoBo陪伴和契仔Andy照顧他，生活開心。

由於幼年曾在難民營生活，Uncle Ray很細個已懂賺錢，「喺難民營有個醫生，當時好多老人有病，年紀大唔可以去攞藥，要行好遠，我諗，可以做生意，幫人去攞藥，畀番我3毫子，有錢喺袋好開心，開始賺錢。」重光後他在赤柱監獄做過獄卒、跟爸爸入滙豐打工，之後加入麗的呼聲再轉職港台，開始他的廣播生涯，成就驕傲一生。

71年DJ歲月，難忘事數之不盡，1970年在日本舉行世界博覽會，他收到香港政府新聞處邀請，帶領一班香港歌手及樂隊參與盛事，「我話好大件事喎，我叻又唔係叻，蠢又唔係蠢，我即刻去曾福琴行搵贊助音響器材，去日本有三個歌星：Joe Junior 、Irene Ryder同Michael Remedios。」當年隨團的樂隊成員好勁，包括鄭東漢（鄭中基父親、樂隊Teddy Robin and The Playboys主音結他），「喺日本每個星期六有party跳舞飲酒，當年參與嘅其他country都冇band，只係我哋香港有band，變咗好出名。」

訪問Rod Stewart不歡而散

回港之後，港台派他去BBC接受培訓3個月，結果竟有幸訪問The Beatles，雖事隔半世紀，Uncle Ray重提舊事仍十分雀躍，「當時The Beatles最出名，我走上EMI office，有個好大年紀英國人坐喺度，我話想訪問The Beatles，佢打電話畀經理人，啱啱好聽日2點半有記者會，我幾開心呀，但死啦，我只係得紙同筆，EMI借錄音機畀我，買咗份佢哋做封面嘅雜誌。到2點訪問開始，第一個行出嚟係Paul McCartney，問我邊度嚟？又問我攞雜誌睇，我叫佢簽埋名畀我。4個The Beatles簽晒名畀我，值好多錢，好開心。」

可惜，Uncle Ray跟另一位巨星Rod Stewart有緣相見，卻不歡而散，「Rod Stewart嚟香港表演，佢好鍾意踢波，佢接受3個人訪問，第一個女仔唔係幾熟佢，問嘅問題令Rod Stewart唔係幾開心；第二個男仔又係唔識問，Rod Stewart想去踢波趕住走；到我第三個，佢話畀我兩分鐘時間，我話唔需要佢兩分鐘，我走咗，佢好無面，啲人話未見過Uncle Ray咁㷫。」

回首一生光輝歲月，Uncle Ray獲獎無數，最鍾意的獎項就是MBE勳銜，「因為可以去英國，Queen頒獎畀我，又唔准我行太近，又唔准我講太多嘢，英女皇好斯文，問我喺邊度嚟？我話香港，佢話早兩個月都喺香港，好鍾意呢個地方，我話你可以再嚟，佢話：『I will.』」

期待100歲紅館開派對

一份工作做了71年，高齡96歲的他終於退休，「我真係好有心想做，因為香港電台冇一個DJ識揀我鍾意嘅歌，唔係話我沙塵，我係好嘢，哈哈哈！好多聽眾跟住我四五十年，放低佢哋離開，我又傷心，佢哋又傷心。年紀大啦，今年96歲唔係玩，我知道要退休，畀機會其他人，但有啲唔捨得。」10多年前曾入院接受心臟手術，他慶幸現身體狀況沒大問題，但始終年紀大易虛脫，近兩年試過做完節目後，血壓低到僅得80幾，「有時做到好攰想暈，知道自己唔係好掂，一定要搵地方瞓低休息。」

活了近一個世紀的Uncle Ray，已想定如何慶祝100歲，「我都有諗到，如果我100歲，要喺紅館開party，唔使我唱歌，我捧嘅歌星全部上台唱歌。仲有4年，我而家最開心係等100歲喺紅館開party，哈哈哈。」Uncle Ray陪着香港成長，見證歷史變遷，包括二次大戰、六七暴動、九七回歸、零三沙士，還有近年的社會運動和肺炎疫情，「香港地方係得一個，冇第二個似香港，可以話夠運好彩，如果你錫香港，錫埋Uncle Ray。我係好錫香港，好多香港人好錫香港。我有件事要講畀你聽，我12年前想去美國住，有細妹喺美國，我可以跟佢過去，等咗12年，美國領事聯絡我，話我嘅申請批准咗，我話而家叫我去，我唔去，取消佢啦，而家美國咁多事，我點解要去呢？香港好好多，我係香港人嘛。」

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