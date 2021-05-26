每次重看《家有囍事》，最難忘張曼玉（Maggie）飾演「何里玉」，一個狂熱電影迷，喜歡代入電影角色。現實中的Maggie也是愛情大過天，只可惜她的愛情一直不順遂，但她甘願為愛情冒險。1987年我開始認識Maggie，第一次採訪，她問我：「你係咪金牛座？」後來還跟我說：「你講嘢咁直白，好蝕底，我冇惡意。」當時我說會改善一下，她聽到即高興地說：「咁嘅態度就啱！」從此我去採訪她，Maggie態度也十分友善。不過其實她出名怕傳媒，不喜歡在香港生活，是因為要逃避狗仔隊。

Maggie於1985年約滿無綫後，接拍成龍的《警察故事》，主動請成龍拍檔陳自強做經理人。有次成龍說起Maggie：「佢有時真係好鬼蠢，太易信人。」事實上，她在感情路上也試過被出賣和騙財，但愛情還是需要。陳自強和張學友1986年為Maggie搞生日宴，介紹爾冬陞給她認識，初期兩人還未公開，我聽嘉禾一位宣傳爆料：「嗰年小寶（爾冬陞）入院，Maggie秘密去探佢，點知遇着大批記者採訪，搞到Maggie匿喺房內廁所唔敢出嚟。」

爾冬陞大男人

1987年我去日本採訪，其中一日去原宿行街，巧遇兩人拖手逛街，我告訴他們於小巷碰見疑似麥當娜的女星逛街，她聽到即一支箭行去尋找，後來我才知道原來麥當娜是她偶像，欣賞麥當娜敢作敢為。怎料1990年兩人宣佈分手，他們經常為小事吵架，而且小寶這個大男人寸步不讓，久而久之，雙方都厭倦。

到1996年Maggie受法國導演阿薩耶斯（Olivier Assayas）邀請，演出法片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep），兩人拍拖年幾就結婚，Maggie也搬到法國，可惜這段婚姻僅維持三年就結束。2004年阿薩耶斯找Maggie演出電影《錯過又如何》（Clean），她憑此片奪康城影后後，就一直沒主演過電影。雖然不少大導演找上門，卻全部被拒絕，因為Maggie有感就把青春奉獻給電影，連外面發生甚麼事都不知道，所以決定淡出影壇。

Maggie於2007年跟於北京工作的德籍建築師Ole拍拖，她為情搬往北京居住，但相戀五年後分手。2014年她爆出與年輕15年的香港樂隊Audiotraffic主音Adrian拍拖，更以搖滾歌手身份轉戰樂壇，但不算成功，而且拍拖年幾就散。近年Maggie也會回港居住，但聽說因疫情，也甚少主動聯絡娛圈舊友。不過傳到她經濟出問題就有些誇張，之前我曾聽北京與她有來往的朋友說：「Maggie在北京生活簡單，我不覺得她經濟有任何問題，她會坐地鐵、逛超市，她在北京找回自由。」

撰文：白露眉

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【非常人．非常事】

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