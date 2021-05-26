近日除了《ERROR自肥企画》，最備受注目的電視節目，莫過於港台《視點31》，邀請撐警藝人朱庭萱（玻璃朱）及資深傳媒人盧覓雪就無綫和ViuTV在綜藝節目開戰討論，原定於周二（25日）下午播出的節目，遭港台「急轉胎」，改為前晚8時播出首7分鐘，遭網民狂轟，至昨晚，終有「完整」版本，雪雪在與玻璃朱討論過程中，全程表現冷靜，適時K.O.玻璃朱論點，30分鐘，絕無冷場。

《蘋果》綜合節目要點，讓大家一定見證雪雪如何逐點「擊破」玻璃朱論據。

「體檢」後仍受諸多限制

節目一開始，主持人問二人是否認為電視台在製作節目時，是否需要負社會責任，雪雪坦言：「所謂嘅社會責任我覺得多餘嘅，因為娛樂節目係提供娛樂，如果嗰個節目令到啲觀眾好開心、追住去睇，佢已經達到佢嘅目的，所以社會責任即係點呀？要政治好正確、一定要歌功頌德某一啲嘢，一定要支持或者表態式嘅，咁我覺得其實係硬加喺一種娛樂節目入面，係適得其反。」但玻璃朱以kick低跳起嘅人可能被認為好funny，但實際上可致對方終身殘廢作例來稱：「社會責任就係有啲嘢係危險，或者係一啲過咗底線，我覺得我哋要守住呢個底線。」

但雪雪反擊指，在發牌制度下的電視台，本身已經有很多規矩要去跟，否則會被釘牌，加上所謂的「踩界」節目，已經獲安排放在非黃金時段、甚至規制比較寬鬆的時段播放，雪雪稱：「我覺得嗰啲本身已經做晒『體檢』，如果做晒體檢都仲話唔係幾得，咁我就覺得呢個有啲苛刻。」

代鬧藍營廣告商不夠堅定

主持人又提到，電視台或藝人被觀眾定型，甚至被投射想法，被劃分為黃藍，玻璃朱認為是被扣顏色帽子，甚至令她及其他藍營藝人失去廣告商的支持，沒job做，「我自從撐警之後，我所有KOL job冇晒！就算阿楊呀或者其他出嚟撐警嗰啲，冇晒job呀，唔敢搵我哋呀，因為搵我哋呢就會被人打壓、被人鬧，鬧啲廣告商，我哋真係冇嘢做。」

此時，雪雪立即代玻璃朱出頭：「我覺得我要幫你鬧啲廣告商，好簡單啦，譬如你見到黃嗰啲，你見到好堅實㗎，邊間慘就全村人去排隊，話要去『懲罰』佢，咁點解藍營嗰啲人又唔去『懲罰』吓撐藍嗰啲人㗎呢？」玻璃朱辯稱：「因為性格問題，我覺得藍營啲人比較鍾意低調和平，其實嗰班人只係想搵食㗎啫（主持人：買嘢都好和平吖……）。我哋班藍人就想個香港和和平平、繁榮穩定搵食，你話我哋嗰啲『港豬』，我哋係想搵食㗎之嘛……」

寸爆大台冇人睇

提到電視台近日風起雲湧，MIRROR及ERROR的人氣更高到去一個誇張的地步，雪雪認為：「我覺得呢個問題係一直碌落嚟，時機到，佢哋呢班人就應運而生，因為佢哋年輕，可能（觀眾）會覺得欠咗一班年輕人一個公道，畀返個機會佢。好多觀眾將自己嘅政治取向、各方面嘅缺失投射咗落呢班年輕人度，亦都扣緊佢哋帽子㗎！你都唔知姜濤係黃定藍。我覺得成件事就係佢哋係一個藝人，唔理呢啲嘢，淨係諗住做好個演唱會、做好佢哋嘅節目，點樣去令更多觀眾會鍾意佢哋嘅演出。」玻璃朱反駁指MIRROR及ERROR被指努力，很多TVB藝人或歌星亦很努力，雪雪再出擊：「呢個先最奇妙吖嘛！大台啲人冇人睇，弱台……弱到唔弱嘅嗰啲收視率都唔識計嘅，好低嘅，呢度就有個世代問題。你大台依然靠傳統嗰個收視率，幾點畀咩你睇，但而家啲後生仔根本唔鍾意跟住個時間表（電視節目表）去做人，佢哋有自己個agenda，我隨時on demand、得閒我咪睇返囉！未必一定要靠住個電視機，所以我覺得娛樂節目係依然好需要。193（ERROR成員郭嘉駿）最近講得好好，佢話：『我哋好努力去做好我哋嘅節目，好希望多啲人重新返入嚟睇電視節目，因為我做電視節目，係希望我哋嘅廣東話可以繼續發展落去。如果冇人睇廣東話嘅電視節目，我哋嘅廣東話會慢慢被消失㗎！』」雪雪又認為，為何一台成功一台失敗，其實早有迹象。

為MIRROR雄霸娛樂版平反

玻璃朱月初曾惹火頭批評MIRROR，留言：「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪，成班井底之蛙。」她在今次的節目中再被問到此事，她突然「耍冧」指：「對唔住，有時我成日走落旺角都真係見到啲類似咁樣嘅打扮嘅男仔，我真係就係咁講㗎啫，我成日都落旺角食飯，可能我呢啲樣周街都係啦，一樣之嘛，其實我本身對MIRROR係一啲反感都冇㗎！（有冇睇過類似演出？）睇過啲咪傳媒報道同埋啲片，我覺得都charm嘅，但係奈何地，我覺得過份地報道到某一啲位係反感……即係嗰啲叫反效果呀，sorry。」

雪雪聞言，立即笑問玻璃朱：「當年你有冇嬲到譚詠麟同張國榮霸晒啲娛樂版？某程度都係一樣，再退多幾十年，我未出世嘅年代，蕭芳芳同陳寶珠都霸晒嗰啲版面，我啲前輩話畀我聽，當任白紅嘅時候，所有嘢都係任白，呢個世界就係咁，跟紅頂白，我細個，係電視台最風光嘅時候，真係期期啲封面唔係汪明荃就李司棋、黃淑儀。」她指ERROR和MIRROR加起上來有16個人，即使日日報道亦不覺多。

收視率不反映實際觀眾數字

玻璃朱堅稱電視台計收視點數在世界各地通行，指這是很多國家的指標，因此香港用這個計算觀眾人數是完全冇問題，但雪雪即插口說並不同意其說法。「我做咗娛樂記者好多年，一直覺得詬病嘅，就係如果TVB嗰個所謂嘅點數，只不過係幾多戶人裝咗部機去做一個projection，但而家係實際一個view我click入去，好清晰話畀你聽呢個（點數）唔代表晒我哋嗰批人囉。我唔係話個計法冇代表性，而係佢個代表性唔係做畀觀眾睇，而係做畀廣告商睇，廣告商攞住呢堆嘢去落廣告咁解。」

玻璃朱指網上跨平台7日數據，通常只有少於10%人去睇，計起上來只有兩點收視，可見不要說計算收視率沒有指標性，認為落廣告始終需要靠一個收視率去做。她說：「全世界都用緊嘅嘢，唔明點解我哋突然間唔buy囉！」雪雪即反擊說：「唔係buy唔buy，而係制度改變咗，而我哋繼續用緊舊制度去對應一個新時代，係不合時宜呀，我只能夠講當ViuTV正常播節目嘅時候，其實都好低收視率嘅，佢重播都好少人睇，但你同人講，個個都講到喎，點解呀？因為我可以攞嗰條片去share，即使你冇去Viu任何平台去睇，不過你去咗我個平台睇咗，好多人share出去，咁呢個係一個新嘅模式，而呢個數字係可以好龐大嘅。」

發牌機構已包含道德底線

節目中，主持問到玻璃朱有否覺得TVB有問題，她想了想說：「我覺得TVB其實進步緊，自從志偉哥（曾志偉）返咗入去之後，例如以前淨係得星夢嗰一班人，起碼你入返四大唱片公司入去，將成個音樂層面，即係我哋細細個好looking forward去睇嘅《勁歌金曲》，點解呢幾年搞到咁差，講真，我都覺得有冇搞錯呀？我哋都好開心終於有返個良性競爭喇，你哋唔使再講咩話一台獨大喇，譬如最近ViuTV好有noise喇，我哋都搞啲有noise嘅，例如《星夢》同《好聲好氣》都好好睇，開始有一個良性進步。」主持再問玻璃朱有否覺得ViuTV有問題。她說：「我唔覺得有問題，你講嗰啲節目方面？」雪雪此時即截斷她說：「你都冇睇！」玻璃朱即尷尬地說：「我有睇啲嘅！」雪雪反問她有無睇，玻璃朱即嘻嘻笑了兩聲說：「啲人話低俗，其實咁多年都有低俗啦，王晶都有屎尿屁啦，哈哈，呢啲出唔出得街？我覺得每一個層面嘅觀眾，我哋都要迎合嘅，但係低俗到某一啲位，我都想講一講呢個節目（《ERROR自肥企画》），佢低俗到某一啲位係去到朋輩欺凌，我最驚係帶細路仔會覺得原來整蠱人係咁好玩，我又擺個波去炸吓佢下體先！」

此時雪雪就糾正玻璃朱的說法，指這個原本是一個有懲罰性的遊戲節目，每個人都有機會受罰，因此不存在朋輩欺凌問題。作為家長的玻璃朱就話擔心小朋友，雪雪即說：「你個仔都瞓咗覺啦……你哋成日話道德底線，道德底線對於一間發牌機構入面，只要你唔犯例，香港係冇人理你喎！」

離題扯Netflix討論

雪雪認為電視娛樂比併會持續一段時間。她說：「你當TVB係一條沉睡中嘅巨龍，睇吓醒咗之後會點囉，咁ViuTV係啱啱出世嘅精靈活潑小老鼠，小老鼠反應好快好機動嘅，咁睇吓佢之後嘅路係點行，唔可以一概而論。」此時，玻璃朱忽然岔開話題，甚至有點離題說：「其實我覺得唔止兩個電視台嘅競爭，因為有太多唔同嘅平台，例如Netflix呀，上網睇內地節目，或者外國節目……」此時雪雪在旁邊笑邊搖頭說：「如果拉埋其他去討論，其實冇乜討論空間，Netflix我哋做唔到嘛，我哋係本地電視製作呀……我嘅着眼點唔會放喺電視台度，根本就係所謂娛樂節目嘛，譬如網上有好多本地年輕人嘅，例如試當真游學修等嘅人，全部好有誠意、好有諗法，佢哋亦都好高hit rate，好多人支持，甚至好多客落廣告，即係只要你有創意有人欣賞，自然錢呀，人呀乜都嚟晒。」

堅稱黃人欺凌藍人

玻璃朱和雪雪在結尾時，終於擦出火花，雙方舌劍唇槍你一言我一句，但玻璃朱來來回回不斷強調「網絡欺凌」，相反雪雪卻從容不迫逐點擊破。玻璃朱說：「人哋點樣落廣告你就要去打人，去欺凌人，咁TVB嘅藝員……」雪雪即說：「你話人唔落廣告，就係欺凌人，咁樣係講不過去嘅！」玻璃朱即辯稱：「呢個事實嚟嘅！」雪雪說：「咁事實係嗰邊都suffer緊，都係事實嚟！」玻璃朱：「咁起碼啲藍人唔會欺凌啲黃人，啲藍人唔會走去ViuTV或者麥當勞……」雪雪：「咁佢哋係唔識去網上世界啫！」玻璃朱：「係喇，正如TVB佢出隻廣告ABC，即刻有人出晒caption、整晒圖！」雪雪：「咁因為佢哋年齡層太大呀，唔識網上世界呀，佢哋唔係鍵盤戰士呀！」玻璃朱：「嗱，Michelle，我問你喇，係咪同意呢啲人做法呢？」雪雪：「我唔可以話同意，但呢個係事實嘅反映，社會就係存在咗好多不信任，好多怨憤同好多仇恨，呢個唔係我哋可以解決到嘅問題。」玻璃朱：「點解要縱容呢啲慣性欺凌呢？」

此時雪雪有點激動說：「我好唔同意你呢個講法，我今日唯一要同你拗嘅就係呢個問題，呢個欺凌係幾時出現，大家都明白，呢個問題嘅出現，你要問返前面嗰截喇。好啦，之後大家點樣善後呢，哦！你話唔落我廣告就係欺凌我，你慣性欺凌我，喂！你當黃同藍兩批人，黃嘅人同樣受欺凌吖嘛，我而家惟有局住代表佢哋去講嘢啦，嗱！你又代表藍去講嘢啦！」而玻璃朱此時強撐說：「我都係講嗰句啦，欺凌嘅話，有一邊係零舍嚴重啲嘅，你哋成日話要爭取自由，點解唔畀自由人哋，我覺得係講唔通囉！」

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