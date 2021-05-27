ERROR成員肥仔（梁業）昨日驚爆與拍拖年8年的初戀女友陳燕芬分手，阿芬在facebook宣佈「分訊」時沒有半點埋怨：「因了解而分開，其實也算是在感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裏互相好好祝福。」不過，堪輿學家七仙羽月初曾在ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》爆料，指「肥仔一早吼住娟姐（練美娟）」，令娟姐成為第三者嫌疑人物。被問到分手是否涉第三者？肥仔今日回覆《蘋果》斬釘截鐵說：「冇！但唔好意思，私人嘢唔係太方便透露。」對於七師父指他有特別留意娟姐？他說：「七師傅都係講笑咁講啫。」而肥仔今日凌晨在IG Story轉發一張修腳甲相，似乎未有因分手影響心情。

對於與肥仔傳緋聞，娟姐認為得啖笑說：「好搞笑，我由頭到尾都冇參與過，係師父講咋喎。我哋同事嚟，有傾偈都好正常，你問我，我就覺得係師父飲多咗亂講多啲。」已單身4年的娟姐，自爆經常叫師傅介紹男仔，可能對方覺得自己好煩，她續說：「嗰日拍嘢之前，咁啱肥仔喺化間入面，我諗佢（七師傅）真係順手見到肥仔，咁就話肥仔囉。」可覺肥仔暗戀，或發現任入何蛛絲馬跡？她說：「佢（七師傅）聲稱有，但我就真係唔知道，我覺得佢簡直係敷衍我呀！」

娟姐、肥仔同年同月出世

娟姐與肥仔都是31歲，同年同月出世，並合作過《娛樂OnAir》，她直言大家好啱傾：「啱，佢咁人見人愛，邊個唔鍾意佢呀，但佢對個個都咁好，等我再feel吓先。如果真係嘅話，喺你哋推崇下，我都feel吓先，因為佢現在都真係單身。我覺得佢咁大個人唔使安慰，越安慰越麻煩，等佢settle down所有嘢就會同大家講。」是否喜歡類型？她說：「我都鍾意幽默同多嘢講，外型大隻過我囉，咁肥仔都大隻過我，某程度上都啱嘅，又多嘢講，match嘅，如果真係就等佢嚟approach我囉，哈哈。」

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