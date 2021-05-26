現年96歲的Uncle Ray（Ray Cordero）從事DJ工作71年屢獲殊榮，1987年獲英女皇頒發MBE勳銜、2000年獲健力士確認為全世界連續開咪最長久的電台節目主持人，這位樂壇教父剛於今個月14日光榮退休。他早前接受《蘋果》專訪，大談人生的高低起跌。

前廣播處長張敏儀曾表示，Uncle Ray是香港的歷史文物，是珍貴回憶的一部份。想不到，這名「歷史人物」退休後生活習慣沒有改變，仍是睡到中午才起床，訪問於下午2時在Uncle Ray位於港台附近的家中進行。他在這裏住了逾50年，生活很簡單的他笑言最緊要是好食好瞓，他的早餐亦是午餐，最特別是用腐乳搽多士，這是他二戰的童年回憶，「當時打仗避難去澳門，唔係咁簡單可以買到嘢食，因為牛油好貴，我哋唔夠錢，咪買腐乳搽麵包，食慣就得。」

爸爸出軌母子情深

Uncle Ray有六兄弟姊妹，跟媽媽感情深厚，小時候的Uncle Ray有口吃，在媽媽鼓勵下克服困難，而他對音樂的啟蒙，亦是跟媽媽在一起。可是在他五歲時，父親另結新歡拋妻棄子，媽媽帶着六個子女生活拮据，「老竇同嗰個女人走咗，佢係屋企嘅工人嚟，幫阿媽做嘢係假嘅，吼住我老竇。我老竇喺滙豐銀行做，不過佢畀我阿媽百幾蚊一個月養幾個仔女，阿媽唔夠錢，要幫人縫衫賺幾蚊返嚟，好慘！」

在自傳中，Uncle Ray提到兩個女人，就是在難民營內認識的初戀女友和方逸華（Mona），原來他跟方逸華曾有一段地下情，「當時佢係歌星，我好鍾意聽佢嘅歌，同佢傾得埋，見得佢多，變咗男女朋友，我哋兩個一齊好開心。」自傳中提到兩人感情要好，但方逸華選擇走另一條人生道路，「Mona加入邵氏以後的發展，是眾所周知的。我倆的感情，從此昇華到另一個層次。」Uncle Ray坦言拍過幾次拖，但一直沒想過結婚，「女友有幾個，當時仲後生，拍拖都係當玩，因為太多嘢做，結婚可以遲啲嚟，唔使咁急。」現在暮年身邊雖沒有老伴，但有愛犬BoBo陪伴和契仔Andy照顧他，生活開心。

幼年在難民營的生活，令Uncle Ray懂得賺錢，「喺難民營好多老人有病，年紀大要行好遠攞藥，我諗，可以做生意，幫人去攞藥，畀返我三毫子，有錢喺袋好開心。」重光後他做過獄卒、跟爸爸入滙豐打工，之後加入麗的呼聲再轉職港台，71年的DJ歲月，難忘事數之不盡，1970年日本舉行世界博覽會，他收到香港政府新聞處邀請，帶領香港歌手及樂隊參與盛事，「我話好大件事喎，我即刻去曾福琴行搵贊助音響器材，去日本有三個歌星，Joe Junior 、Irene Ryder同Michael Remedios。」當年隨團的樂隊成員，包括鄭東漢（鄭中基父親、樂隊Teddy Robin and The Playboys主音結他手），「喺日本每個星期六有party跳舞飲酒，當年參與嘅其他country都冇band，只係我哋香港有band，變咗好出名。」

開心獲英女皇授勳

返港後，港台派他去BBC受訓三個月，有幸訪問披頭四（The Beatles），雖事隔半世紀，Uncle Ray至今仍十分雀躍，「第一個行出嚟係Paul McCartney，問我邊度嚟，又問我攞雜誌睇。四個The Beatles簽晒名畀我，值好多錢，好開心。」回首往日光輝歲月，Uncle Ray最鍾意是獲MBE勳銜，「Queen頒獎畀我，英女皇好斯文，問我喺邊度嚟？我話香港，佢話早兩個月都喺香港，好鍾意呢個地方，我話你可以再嚟，佢話：『I will.』」

撰文：余燕儀

攝影：葉君海