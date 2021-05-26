最近Valentino Beauty及Zara Beauty加入美妝戰團，為大家帶來無限驚喜！而Valentino Beauty更會在香港開設全球首間專門店，這股時尚美妝風潮，已慢慢成為時裝品牌的新常態，令品牌們更能壯大影響力及滲透度，令奢華品牌漸漸成為消費者的生活必需品。這趨勢定必對傳統美妝品牌例如Lancome及NARS等，帶來新一浪衝擊。

Valentino帶起熱話

Valentino Beauty決定於今年8月在香港開設全球首間專門店，絕對是美妝界久違了的盛事。今次Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli將品牌經典Valentino Red重新詮釋，結合高級訂製跟浪漫的美妝理念，創造出多色系的Rosso Valentino唇膏、粉底及眼妝產品等。彩妝系列將於本月31日率先在倫敦百貨公司Selfridges專櫃發售，而香港店的開幕詳情則有待品牌的進一步消息。

而全球最具影響力的快時尚品牌Zara，近日也正式推出Zara Beauty系列，包括一百多種化妝產品，暫時以唇妝、眼影、胭脂及甲油為主。價錢走一貫的親民路線，定價平均為200港元。Zara重金禮聘了星級化妝師Diane Kendal合作，並由時裝界最頂尖的九位攝影師，包括Steven Meisel、David Sims及Mario Sorrenti等拍攝美妝廣告，明顯「落重本」，誓要在美妝界打出名堂。

Chanel品牌先驅者

Chanel可算是最早推出Beauty產品的時裝品牌，Coco Chanel於1921年推出名為N°5的香水，而這支今年迎來100周年的香水，正是品牌第一件美妝產品。其後Chanel在1924年推出化妝品系列，而在1927年發售的Rouge Allure紅色唇膏，更是Chanel彩妝系列的經典之一。而Dior Beauty誕生於1947年，在Christian Dior先生對芬芳氣息的追求下，House of Dior的第一支香水——Miss Dior正式面世，而於2009年推出的Dior Addict Lip Glow更曾創下全球每三秒售出一支的驕人成績。

同樣以香水打開美妝世界的Armani Beauty，品牌創辦人Giorgio Armani在1984年推出首支經典男士香水，但令Armani Beauty成為殿堂級美妝品牌的王牌，必定是被譽為「底妝之王」的經典設計師粉底液。而Tom Ford Beauty（TFB）是Tom Ford在時裝以外，對奢華時尚美學的另一種詮釋，其經常賣斷市的紅色系Lip Lacquer Luxe Matte唇膏，常被炒至高價出售，TFB的S&I粉底液亦是品牌的王牌之作。

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