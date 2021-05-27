2016年香港小姐季軍陳雅思（Bonnie）在去年6月宣佈離開無綫，專注發展瑜伽事業，今日傳出喜訊，Bonnie在社交平台貼上與男友對望的合照，正式宣佈將成為人妻，她以英文留言：「Said YES to the love of my life.」並感謝另一半為她所做的一切，兩人將踏入人生新一章及共同製造美好的回憶。一眾好友包括丁子田、倪晨曦、劉穎鏇等紛紛留言祝福。

Bonnie一直將感情事低調，未有在社交平台晒與男友合照，只有在去年11月曾上載與男友十指緊扣的相片並說：「Ily（I Love You） 」明顯對戀情十分保護，雖然她曾經與樂易玲的大仔傳緋聞，不過有報道指Bonnie的男友是富三代DJ男友郭孟浚。

Bonnie在2016年參選港姐被司儀考急才，希望Bob林盛斌放棄情婦回自己身邊，阿Bob一句：「心口好過你。」令全場哄笑，但未有拋窒Bonnie，她大方應對說：「內在美最重要。」博得全場掌聲。成為港姐季軍後，Bonnie隨即加入無綫工作，雖然機會不及冠軍馮盈盈，但仍曾主持節目《港生活．港享受》、《歎得好健康》等，亦曾參與劇集《溏心風暴3》、《荷里活有個大老千》等演出，當中不乏性感演出而引起網民熱烈討論，其後她更捲入性愛片瘋傳的疑雲，不過她堅決否認是片中女主角。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）