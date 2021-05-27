韓劇《回答吧！1988》26歲女星惠利近日孖張基龍合作的tvN新劇《我的室友是九尾狐》（前譯：心驚膽戰的同居）於昨晚首播，第一集進度神速，兩人極速展開同居生活。而首播收視成續更達5.282%，即時成為tvN史上水木劇檔（逢周三及周四播出）開播收視第四名，成績相當不俗。

張基龍好艷福

張基龍在劇中飾演九尾狐，首集已經和不同女生「咀嘴」吸收人類的精氣，相當好艷福。而惠利因為誤撞倒張基龍的跑車上，兩人糾纏間，惠利不慎跌落到張基龍的胸口，誤將他體內的狐狸珠打出來並且吞入肚內。而張基龍的狐狸真身亦現形，令惠利即時暈倒，最終張基龍逼不得已下帶惠利回家，希望能取回狐狸珠，如惠利1年內不能拿出狐狸珠，她將會迎來死亡，最終兩人展開了同居生活。

晒親密照谷劇

《我的室友是九尾狐》講述張基龍飾演的999歲九尾狐，擁有俊俏的樣貌，更因為擁有近千歲的智慧，加上性格認真、嚴格和威嚴，給予人cool爆的感覺。而張基龍為了變成人類，一直在收集人類的精氣。至於在劇中飾演平凡大學生的惠利，由於性格太果斷及太理智的關係，令她一直是戀愛的絕緣體，並以母胎單身過生活。早前惠利在劇集開播前已密密公開和張基龍的親密相造勢，因而令網民都擔心其正印男友柳俊烈會呷醋。

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