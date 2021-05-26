MIRROR的12位成員除Edan外，不少成員都傳出緋聞或有另一半，只餘王智德（Alton）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）及邱傲然（Tiger）四位成員未有緋聞。

姜濤護Candy

早前傳出與《YOLO的練習曲》女生黃曉文（Candy）拍拖，有指二人今年情人節前夕結伴夜遊，Candy更於MIRROR演唱會演出，及後姜濤卻於Ig護花，叫姜糖不要誤會及攻擊Candy。

Ian撻着拍檔

陳卓賢（Ian）曾與港姐陳曉華等傳緋聞，早前跟劇集《無限斜棟有限公司》女拍檔盧慧敏因獻出螢幕初吻而傳出緋聞，經理人花姐之後確認二人情侶關係。

Jer愛文青女

柳應廷（Jer）除維持10個月的中學初戀外，入行前於學校表演邂逅了現任女友Kelly，與她拍拖五年並感情穩定，Kelly走文青路線，Ig上的相片相當有藝術氣質。

AK對唱傳情

江𤒹生（AK）曾與《造星III》參賽者張右雨（左）拍拖，但戀情只維持短時間，另他亦曾跟無綫歌手謝文欣傳緋聞，不但為女方伴過舞，去年她推出新歌還隔空對唱。

Lokman舞壇情侶

楊樂文（Lokman）2017年起跟女友Luxi已常於Ig放閃，二人均來自跳舞圈，因演同一齣舞台劇認識，Lokman在《造星》出道時，Luxi也受訪稱支持男方參賽。

Stanley熱戀師妹

邱士縉（Stanley）與《造星III》參賽者李炘頤（Alina）拍拖約四年，兩人因經常於人前晒恩愛，獲MIRROR成員稱她為「大表嫂」。

Frankie長跑13年

陳瑞輝（Frankie）在前年訪問中稱已與圈外女友拍拖11年，被問到理想女友類型時更甜蜜說：「就係我𠵱家呢個！」據知其女友是freelance舞蹈員。