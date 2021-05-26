「時尚頑童」法國設計師Jean Paul Gaultier上周在Ig發佈了一張「The end」圖片，讓許多人誤以為品牌即將終結，不過品牌日前公開全新預告影片，片中閃現了日本品牌Sacai、鞋履設計師Pierre Hardy、西班牙品牌Palomo Spain、電子商店Ssense及知名刺青師Dr.Woo等多個不同單位的logo，又將簡介改成「Welcome to the new era of Jean Paul Gaultier.」，原來「完結是為了開始」。

品牌之後再公開兩段新影片，一段由Jean Paul Gaultier親身上陣，叮囑大家要關注新動向，另一段則由超模Bella Hadid演繹，正式宣告闊別六年的成衣系列強勢回歸，並將以經典的水手服為主題，有年輕設計師品牌Palomo Spain、Ottolinger等一同參與設計，明天將於品牌的新網店和Ssense登場。這次不按牌理的回歸，除了令時裝界又驚又喜，也展示了Jean Paul Gaultier一貫的前衞、幽默與創意。

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