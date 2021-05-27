美國經典喜劇《老友記》（Friends）新作《Friends: The Reunion》今日正式播放，本地Now TV HBO GO亦同步作自選點播，不過疑因太多人收睇，令香港HBO GO一度死機。

今次有珍妮花雅麗絲頓（Jennifer Aniston）、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古祖（Lisa Kudrow）、大衞舒溫馬（David Schwimmer）、麥尼賓（Matt LeBlanc）和馬修培利（Matthew Perry）通通回歸，HBO除了發放最終回劇照，近日珍妮花亦在訪問中大讚前夫畢彼特（Brad Pitt），未知是否為對方的離婚官司打氣？

《Friends: The Reunion》今日正式播放，不少以往曾在劇集出現的巨星都有現身，包括飾演珍妮花妹妹的麗絲蕙絲潘（Reese Witherspoon）。而其實畢彼特都曾在《老友記》中客串，飾演珍妮花的舊同學，最近珍妮花於訪問中被問起前夫的客串時，珍妮花就大方表示：「畢彼特先生太好了，他太出色了。」雖然只是一句，但已顯示出她與前夫的友好關係。至於剛播出的《Friends: The Reunion》中，就有大量豐富環節，包括玩遊戲、訪談，經典場面重溫等，滿足粉絲要求。

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