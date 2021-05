HBO經典劇《色慾都市》(Sex And The City)將會開拍新一輯《And Just Like That...》,莎拉謝茜嘉柏嘉(Sarah Jessica Parker)、姬絲頓戴維絲(Kristin Davis)與仙菲亞妮遜(Cynthia Nixon)都會回歸,但與眾女不和的甘卡拉圖(Kim Cattrall)鐵定被飛起。 早前就有指,飾演莎拉謝茜嘉柏嘉另一半的「Mr. Big」Chris Noth將不會參演新作,令粉絲失望,但最新消息指他決定回歸參演。

《And Just Like That...》監製 Michael Patrick King確定Chris Noth將會有份參演,表示:「很興奮可以再與Chris合作,我們怎能拍新《色慾都市》而沒有Mr. Big呢?」而新一輯劇集將會有10集,不單是Chris,連飾演莎拉謝茜嘉柏嘉舊情人Aidan的John Corbett亦已承認有份參演。

