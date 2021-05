吳彥祖是圈中出名愛妻號,跟名模太太Lisa S.從拍拖到2010年於南非結婚至今,一直恩愛非常,不時毫不吝嗇於重要日子放閃晒愛。

昨日是Lisa S. 43歲生日,吳彥祖當然要例行在IG放閃,更花心思貼出20年前Lisa S.生日時的合照與近照作對比,並寫道:「The first pic was taken 20 years ago today. Birthday at a Burger King in Phuket, Thailand. We tried to recreate it 20 years later but I don’t have as much hair and I don’t eat Burger King anymore. (第一張相係20年前今日,生日時喺泰國布吉Burger King影。20年後,我哋想嘗試再影多一張,可惜我嘅頭髮冇以前咁多,加上我都冇再食Burger King)」最後吳彥祖祝他人生中伴侶Lisa S.生日快樂!

吳彥祖除了是一名愛妻號好老公,同樣是暖男爸爸,對將於星期日(30日)踏入8歲的囡囡吳斐然(Raven)亦寵愛在心。去年Raven正日生日時,吳彥祖罕有地讓Raven曝光,分享一張7年前太太Lisa S.在產房誕下Raven一刻,一家三口首張全家福,並寫上7年前囡囡闖進他的生命改變他的一生。

