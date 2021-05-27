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吳彥祖晒20年前首張錫錫合照 慶祝太太Lisa S.生日

47分鐘前
（IG圖片）

吳彥祖是圈中出名愛妻號，跟名模太太Lisa S.從拍拖到2010年於南非結婚至今，一直恩愛非常，不時毫不吝嗇於重要日子放閃晒愛。

昨日是Lisa S. 43歲生日，吳彥祖當然要例行在IG放閃，更花心思貼出20年前Lisa S.生日時的合照與近照作對比，並寫道：「The first pic was taken 20 years ago today. Birthday at a Burger King in Phuket, Thailand. We tried to recreate it 20 years later but I don’t have as much hair and I don’t eat Burger King anymore. （第一張相係20年前今日，生日時喺泰國布吉Burger King影。20年後，我哋想嘗試再影多一張，可惜我嘅頭髮冇以前咁多，加上我都冇再食Burger King）」最後吳彥祖祝他人生中伴侶Lisa S.生日快樂！

吳彥祖除了是一名愛妻號好老公，同樣是暖男爸爸，對將於星期日（30日）踏入8歲的囡囡吳斐然（Raven）亦寵愛在心。去年Raven正日生日時，吳彥祖罕有地讓Raven曝光，分享一張7年前太太Lisa S.在產房誕下Raven一刻，一家三口首張全家福，並寫上7年前囡囡闖進他的生命改變他的一生。

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吳彥祖Lisa S.
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