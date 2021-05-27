ETV於1971年首播，陪伴一眾80、90後成長、橫跨半個世紀的教育電視（ETV）於2020年起陸續停播，改為網上重播舊節目，多年來曾有不少藝人參與拍攝，包括唐寧、黃美棋、G.E.M.、唐詩詠、鄧一君、連詩雅、陳自瑤、楊思琦等，而童星出身的黃美棋細個已拍教育電視，又拍過多部經典劇集。

黃美棋昨晚貼出與友人Mandy的合照，原來二人曾一起拍ETV節目，Mandy在IG留言：「相隔多年，感謝再聚，多謝你嘅真誠，係一個好正面積極嘅女生，好欣賞你。」而美棋也在IG回覆：「謝謝你嘅坦誠同信任！仲有宇宙嘅安排。」

黃美棋重遇廿年前拍節目童星Mandy Yim ，今日回覆傳媒時說：「好神奇嘅經過，我覺得係一份好難得嘅緣份。」美棋透露是對方透過IG找她：「佢係我喺2001年拍香港電台其中一個節目《現代童話》其中一個女孩，計計手指都已經有20年冇見。大概一個月前，我喺IG收到佢嘅近況，佢畀咗我哋以前細個嘅合照我睇，我覺得好感恩佢主動搵我，亦知道佢而家成為咗一個化妝師，我哋都想繼續同大家keep in touch，所以就約咗出嚟見面一齊食飯。」

美棋又讚對方記性好，還記得當年大家一齊唱歌，「其實細個我哋只係見過兩日，但見面好似搵返失散多年嘅朋友咁」。她們當年拍《現代童話》系列的「灰姑娘和她的兒孫們」，這集講黃美棋飾演的「鍾笑芝」，自細跟外婆住在圍村，故事講外婆離世，而細芝一心想將婆婆的遺物交給一位男子手上，原來細芝要找的人已經死了，而Mandy是時常陪伴細芝的同村同學「鍾麗芬」。

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