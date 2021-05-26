香港一代天后梅艷芳在2003年因癌症病逝，不經不覺梅姐已經離開18年，安樂電影昨日發放電影《梅艷芳》的首條預告片，片長不夠一分鐘，但當中重現梅姐最後一次紅館開騷，身披婚紗走上台階的畫面，並重新演繹梅姐令人感動至深的說話︰「我將我自己嫁咗畀你哋，嫁咗畀音樂，嫁咗畀舞台。」然後響起《夕陽之歌》的音樂，畫面亦寫上「2021 忘不了 終相見」。過往也曾有電影以梅姐故事改編，但今次的《梅艷芳》是她的遺願。

未能合作《十面埋伏》

有份開拍《梅艷芳》的安樂電影公司老闆江志強，談起當年跟梅姐的約定：「喺2003年某日，阿梅約我見面，希望我能夠為佢拍一部傳世嘅電影。當時我同導演張藝謀喺電影《十面埋伏》為佢設計咗一個角色，可惜阿梅離世。多年嚟我一直惦記佢未圓嘅夢，加上同阿梅嘅交情，我一直希望有日可以實現佢臨終前嘅願望，填補合作唔到《十面埋伏》嘅遺憾，促成開拍電影《梅艷芳》，呢個就係我嘅初衷。」

江志強指多年來他們都等待一個好劇本、好導演，最重要的是等待一個具備梅姐神韻的演員，他指花了三年以上的時間，才在亞洲找到合適的人選︰「對整個團隊嚟講唔只幸運，仲係一段緣份。」江志強眼中，梅姐絕對是香港人的女兒：「欣賞梅姐嗰份敬業、專業，由荔園小歌星躍升到天后嘅傳奇，佢拼搏到最後一刻嘅精神，永不言棄嘅信念，正正代表香港人嘅精神，同時希望多啲香港人可以睇到呢部電影，接收到呢份正能量，特別喺逆境時，可以為香港打氣！」

代表港人奮鬥故事

執導《梅艷芳》的梁樂民指能夠參與此片是一種福氣：「梅姐當紅時係我哋成長嘅年代，電影除咗記錄咗佢，我哋仲努力記錄香港嘅80年代。梅姐對我嘅意義，係典型香港兒女模範。成名後都冇架子，成日將家人、朋友記掛喺心裏面，社會各界需要佢幫忙，佢總係義不容辭，無論遇到乜逆境，佢亦從來冇放棄。梅姐嘅人生，某程度上代表住香港人嘅奮鬥故事。」

電影《梅艷芳》2018年底已傳出開拍，當時盛傳是由模特兒王丹妮飾演「梅艷芳」，而昨日所公佈的預告未見片中「梅艷芳」的正面，片方亦未有公佈演員名單。現年31歲的王丹妮有一名約六歲的女兒Affa，她曾為Chanel、Dior等行時裝騷。去年底王丹妮與拍拖四年的羅孝勇結婚，羅孝勇也視Affa如己出。