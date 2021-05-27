曾在有線電視做過主持的梁芷珮（Christy），之後在TVB主持《潮什麼》系列旅遊節目而上位，做主持之餘仲有劇拍。雖然得到大台重用，不過Christy早前參加廣告商的直播時卻引來網民留言洗版，表示反對邀請大台藝人做宣傳，該直播連結亦被删走，事後Christy要出千字文抒發感受。

Christy在直播後於社交網站出post，她先感激喜歡自己的人，又表示身為一個「師奶仔」，能有10幾萬fans已很滿足。之後，Christy又回想自己當年與老公從加拿大返回香港後沒有工作亦沒有地方可住時連劏房也曾住過，亦只能找人幫忙湊仔，而自認勤力的她亦表示兩公婆做過很多工種：「我哋乜嘢工都做過，我做過娛樂記者，空姐，上樓時裝店嘅sales，reception……我老公bartender都做過，之後教golf先開始有穩定啲嘅收入。」Christy表示為了大仔有輕鬆的讀書環境，故兩人會將大部份的薪金供他讀國際學校，而她亦感恩近年幫大台拍節目多人認識同時亦多了很多KOL的工作，令收入變得穩定。

網民嘲視野狹窄

雖然工作量多令Christy令她可以給予仔女更穩定生活，但她同時亦指因每天要拍節目、拍劇、KOL的工作以及晚上教運動班，令她沒有時間陪小朋友：「每一個工作都係有血有汗換返嚟嘅，我勤力做嘢，唔係淨係得個講字，所以希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁。」Christy在最後直言自己很簡單，只要有工開就開心，更勸網民不喜歡她：「其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你哋喜歡嘅嘢。」

對於Christy以千字文抒發感受，有網民留言叫加油，但亦有網民嘲她視野狹窄：「竟然覺得無TVB會死，自由市場，大家有選擇權利。仲話要教小朋友，希望你成功教識佢哋利益行先，唔需要個人思考。」又有網民指Christy將仔女搬上枱，是自製公關災難：「而家呢個世界有邊個唔係盡力畀小朋友最好？有邊個家長唔勤力湊大佢哋？世界唔係得你一個做緊相同嘅事，要鬥慘你未夠，咁寫出嚟要人體諒你？」另外，亦有自認Christy fans留言希望她可離開大台：「其實你大可以離開無綫！以你嘅人氣，根本無需屈就係TVB都可以搵到錢！」

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