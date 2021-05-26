香港廣播行業有90多年歷史，Uncle Ray縱橫電台逾70年，他於1949年加盟麗的呼聲，1960年轉投香港電台，在港台工作超過半世紀，先後主持多個受歡迎節目，包括《Lucky Dip》、《All The Way With Ray》等，畢生致力推動本地流行音樂發展和電台廣播，被封為樂壇教父。

Uncle Ray見證了樂壇和香港的百年變遷，希望將回憶存留給後人，就如一首百聽不厭的歌曲，可以流傳於世。所以，他在退休後推出自傳《樂壇教父 Uncle Ray》，記載了一生精采事蹟和很多珍貴相片，然而，促成自傳推出的背後，原來發生了一件大事，奉獻半生的Uncle Ray，感到不被港台尊重！

紀錄片成最難受回憶

在自傳裏的一章「ON AIR」，Uncle Ray透露在2016年，陶傑提出希望為他拍攝紀錄片，他經考慮後拒絕了，希望由「娘家」香港電台替他達成心願，故向當時已退休的助理廣播處長張文新提出想法，對方答應幫忙聯絡。數月後，港台節目部表示會為他拍個人紀錄片，Uncle Ray指他欣喜萬分地傾盡全力配合，滿心盼望成功製作一套詳盡而深入的個人紀錄片。

怎知拍攝完畢後，卻令他大失所望，自傳中披露：「港台高層決定將影片合併為《我們的廣播人》系列之一，作為香港廣播90周年特備節目，需按監製指引修改影片。節目播出前三天，導演終於讓我看到《Uncle Ray的時光機》的最後版本。充滿期待的一天，竟變成我在港台工作58年以來，最難受的日子！」

Uncle Ray在自傳中表達不滿：「不知道是否因為影片做過修改，加插了很多不相干的內容和人物訪問。最後一幕更是慘不忍睹，那手持枴杖的背影，步履蹣跚地走進直播室……我的紀錄片，竟然以這個垂死老態作結局！我可是全城『最年長的後生仔』！」Uncle Ray形容自己非常氣惱，滿心期望港台能製作有水準的紀錄片，把一位廣播界老行尊的一生及與港台同行的歷史，詳實而優雅地呈現出來，他反問：「這要求過份嗎？」最後，Uncle Ray怪責自己太信任導演，指對方應直接告訴他，影片已不再是他的紀錄片，「感覺連最基本的尊重都欠奉！」直至心情平復後，Uncle Ray積極籌備推出了這本自傳。

現任廣播處長李百全早前下令，在YouTube或Facebook等平台上載過的港台節目，須在播出一年後下架。故此，Uncle Ray這集於2018年播出的《我們的廣播人》，現於YouTube已被刪除，一代播音巨人的「紀錄片」被港台消除了！

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