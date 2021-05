近年時裝界各大小品牌不斷推出美妝系列,剛宣佈加入戰團的Valentino Beauty,馬上再為大家帶來驚喜消息!

Valentino Beauty決定於今年8月在香港開設全球首間專門店,絕對是美容界久遺了的矚目盛事。今次Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli將品牌經典Valentino Red重新詮釋,結合高級訂製跟浪漫的美妝理念,創造出多色系的Rosso Valentino唇膏、粉底及眼妝產品等。彩妝系列將於5月31日率先在倫敦Selfridges專櫃發售,而香港店的開幕詳情則有待品牌的進一步消息。

而全球最具影響力之一的快時尚連鎖品牌Zara,近日也正式推出Zara Beauty系列,並以「There is no beauty, only beauties.」為宣傳口號。意旨只要在Zara Beauty的美妝產品下,每位都能成為美麗女人。整個美妝系列一共推出一百多種化妝產品,暫時以唇妝、眼影、胭脂及甲油為主。價錢亦當然走一貫的親民路線,定價平均大約為港幣$200。Zara並重金禮聘,邀請了著名星級化妝師Diane Kendal合作,並由時裝界最頂尖的9位攝影師,包括Steven Meisel、David Sims、Mario Sorrenti等拍攝第一回美妝廣告。Zara此舉明顯「落重本」,誓要在美妝界打出名堂。

這股時尚美妝風潮,慢慢成為了時裝品牌的新常態。除了以上品牌,Gucci Beauty、Hermès Beauty、Victoria Beckham Beauty、Fenty Beauty等為人熟識的時裝品牌亦是近年走進美容界分一杯羹的例子。這趨勢對生產品牌而言,當然是利多於弊,原因以一眾美妝品牌業績可見,生產美妝產品不但利潤高,對傳統時裝品牌而言,更有助壯大品牌影響力及滲透度,令奢華品牌漸漸成為消費者的生活必需品。

其實在這股新常態以前,不少高級時裝品牌早已插手美妝市場,而且發展非常成熟,業績更可媲美傳統美妝王國,例如Lancôme及Nars等。

Chanel Beauty

Chanel Beauty可算是所有時裝品牌當中,最早推出Beauty產品的最佳例子。Coco Chanel於1921年推出名為N°5的香水,而這支今年已迎來100周年的香水,正是品牌第一件美妝產品。當時N°5香水推出後,馬上紅遍世界各地,甚至連美國軍人於二戰結束後,亦要跑到Chanel精品店前大排長龍,為遠方的愛人送上心意。期後在1924年Chanel更推出化妝品系列,以及在1927年再推出護膚系列。而當中在1927年發售的Rouge Allure紅色唇膏,更是Chanel彩妝系列的經典之一。相信現今的女性,即使不曾擁有Chanel包包,也至少感受過Chanel Rouge Allure唇膏的奢華魅力。

Dior Beauty

Dior Beauty的第一件作品誕生於1947年的巴黎,在Christian Dior先生對芬芳氣息的追求下,House of Dior的第一支香水——Miss Dior正式面世。 後來,Dior先生在1935年推出第一枝Rouge Dior唇膏,「N° 999紅色女皇」更是最受歡迎的經典唇色,之後Dior於2006年推出Capture Totale護膚系列,成功為Dior Beauty開創科研煥膚市場。而在2009年面世的Dior Lip Glow更為品牌的Beauty事業再創高峰,曾創下全球每3秒售出1支的驕人成績。

Armani Beauty

同樣以香水打開美妝世界的Armani Beauty,品牌創辦人Giorgio Armani在1984年推出首支全球經典的男士香水。但令到Armani Beauty成為殿堂級美妝品牌的hero product,必定要提到被譽為「底妝之王」的經典設計師粉底液。這是品牌於2000年進軍彩妝領域後,最受全球女性喜愛的暢銷之作。

Tom Ford Beauty

Tom Ford Beauty( TFB)是Tom Ford在時裝以外,對奢華時尚美學的另一種詮釋。在2005年成立的TFB,以迷人性感的元素融入每一件彩妝作品。其中經常賣斷市的紅色系Lip Lacquer Luxe Matte及Lip Color Matte唇膏,更被稱為「網紅唇色」,常被炒至高價出售。TFB的S&I粉底液同樣是品牌的皇牌之作,以建築美學創造出立體細滑的「The Tom Ford Face」。

