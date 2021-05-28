強尼與沈殷怡（Shirley）今天於旺角出席咖啡活動，現場玩咖啡心理測驗，又變身學徒學調咖啡兼拉花。被稱ViuTV一哥的強尼笑稱近半年獲公司帶挈，他們工作不斷，強尼說：「係公司帶挈嘅，我哋兩個都好開心，多謝客戶支持，呢半年工作真係接多咗，但我冇計多幾多，都係公司處理。我好期待年尾，停咗都真係有2年嘞，行過商場見到咁熱鬧，大家都會開心啲。」

Shirley也坦言近年是賺多了，而令她更開心的是大家看多了電視，有觀眾關注，多了份親切感：「而家出街會聽到好多人講『知我咩料啦！』、『自肥可恥但很有用』，係好開心。」至於望公司加人工或派花紅嗎？強尼說：「我真心覺得加人工應該加畀幕後、經理人。」Shirley亦說：「佢哋拍節目好辛苦，所以最好加人工畀『格仔Mike』，冇阿Mike就冇我！」

提到ERROR成員肥仔（梁業）驚爆與拍拖8年的初戀女友陳燕芬分手，而堪輿學家七仙羽月初曾在ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》爆料，指「肥仔一早吼住娟姐（練美娟）」。問到當時有份主持的強尼有份見證？強尼笑說：「明顯係講笑啫，佢哋分手我都係睇新聞先知，當然覺得可惜，第1年已經睇住佢哋一齊。」問強尼覺得肥仔跟娟姐相襯嗎？他說：「佢哋私下好熟㗎，唔係有嘢嗰種呀！事關公司得幾10個藝員，其實肥仔要搵女友好容易，佢又紅又有才華，又好人、又可愛，我係女仔都喜歡佢啦！」至於大家笑問肥仔有否追求Shirley？Shirley即笑說：「真係冇呀！可能我唔係佢鍾意嘅類型，哈哈！」

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