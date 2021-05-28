今日是佘詩曼46歲生日，身在上海工作的阿佘，雖然未能跟「七魔女」一班姊妹慶祝，但也不愁寂寞，日前經理人與粉絲們設下計中計，精心部署驚喜生日派對。為做到零破綻，經理人預早向阿佘表示安排了一個媒體拍攝，並做了45分鐘綵排，正當阿佘準備十足，推門進場時，赫見一眾粉絲歡呼起哄，並送上528（生日日期）枝玫瑰，讓她感動落淚，阿佘難掩興奮說：「我真係零防備，surprise到我，好多謝經理人同fans設咗呢個局，花咗好多心思，去製造既感人又驚喜嘅環節，仲有第一次收到500幾枝花，真係好耐未試過喜極而泣，佢哋所造嘅一切令我感到好幸福。」

阿佘希望將「好運」跟更多人分享，將收到的花跟附近鄰居分享。「我係愛花之人，但屋企根本冇咁多花樽，但又唔捨得掉，突然諗起可以同鄰居分享，助理喺group chat一問反應非常踴躍，所以喺party後，我就充當『花女』，逐家逐戶去派花，希望大家都分享到祝福同好運。」

除了送驚喜給鄰居，向來愛錫身邊人的阿佘，除了每年為助手慶祝生日，今年更為跟了她十年的化妝師送驚喜，特意訂造一個十年紀念牌外，還送了一隻Rolex錶，化妝師當場感動爆喊。「當日我單人匹馬出嚟（離開電視台），我化妝師好勇敢好有信心跟咗我出嚟跑，10年時間喎，我都好開心可以畀左呢個驚喜佢。」此外，阿佘在社交平台上載收到偶像張曼玉送上生日卡及禮物，頓時由偶像變成小fans。「我真係開心到成晚瞓唔着，不斷研究佢啲字體，包裝全部都好有taste，唔識講，作為小fans收到生日禮物，真係好快樂、好sweet，佢啓發到我更加要愛錫fans！」

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